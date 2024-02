“La Traviata” Al Politeama di Napoli

Al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), domenica 21 aprile alle ore 18 sarà in scena “La Traviata” del Sicilia Classica Festival, con la regia di Lorenzo Lenzi e un cast di calibro internazionale. Lo spettacolo, particolare e senza filtri, ha già registrato diversi sold out e animato le riflessioni di critica e pubblico. Al riguardo, queste le parole di Nuccio Anselmo, direttore artistico di Sicilia Classica Festival: “Siamo molto felici di approdare in uno dei più importanti teatri di Napoli con una recita che invito tutti a vedere, sia perché i cantanti sono nomi noti al pubblico internazionale per bravura e carisma, sia per le particolari scelte registiche che raccontano la società parigina del 1850 senza filtri. Un periodo storico in cui oltre il romanticismo esisteva anche lo squallore di una società che comprava divertimenti, amore e persone”.

Il richiamo all’allure ottocentesco, più simbolico che realista, avverrà attraverso una serie di dipinti proiettati sul fondo della scena. Le tematiche del primo e secondo atto si riscontrano nelle categorie pittoriche delle nature vive e del nudo artistico: un esempio per tutti, la scena neoclassica della campagna, in cui il Cesto di fiori di Delacroix si unisce a un trio di statue viventi che omaggiano le Grazie del Canova, simboleggiando una quotidianità stucchevolmente perfetta e destinata a crollare. Mentre il terzo atto evidenzia, attraverso le nature morte, il concetto della Vanitas e della caducità della vita. Protagonisti in scena il soprano Desirée Rancatore, nel ruolo di Violetta; il tenore Francesco Castoro, nel ruolo di Alfredo Germont; e il baritono Giovanni Palminteri, nel ruolo di Giorgio Germont. Tutti noti per spiccate capacità vocali e sceniche. Di alto livello anche gli altri cantanti: Gabriella Aleo, in Flora Bervoix; Francesco Ciprì, in Gastone; Francesco Cascione, nel ruolo del Barone Douphol; Maria Mellace, in Annina; Alex Franzò, nel ruolo del Marchese D’Obigny; Angelo Michele Mazza, nel ruolo del Dottor Grenvil.

Francesco Di Mauro dirige l’Orchestra e il Coro del Sicilia Classica Festival.

Scene del Sicilia Classica Festival, costumi di Fabrizio Buttiglieri, coreografie di Stefania Cotroneo.

Settori e prezzi: poltronissima Gold euro 66.00; poltrona euro 55.00; palco I livello euro 49.50; palco II livello euro 44.00; palco III livello euro 33.00. Biglietti al botteghino del teatro Augusteo, presso le rivendite autorizzate, alla biglietteria del Politeama da un’ora prima dello spettacolo (salvo disponibilità) e online: https://www. bigliettoveloce.it/spettacolo? id=6383

Politeama Napoli – Marco Calafiore 3926075948

Sicilia Classica Festival – Pamela Giampino 3299253063