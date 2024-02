Manicomi Invisibili di Anita Casarini al Teatro de LiNUTILE

Manicomi Invisibili partecipa all’XI Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro»

Proseguono sul palco del Teatro de LiNUTILE di Padova (via Agordat 5) gli appuntamenti dell’XI Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro», dedicato quest’anno a giovani compagnie e autori under 25, selezionati dalla Compagnia Giovani de LiNUTILE attraverso due bandi nazionali.

Venerdì 16 febbraio alle 21.00, sul palco saliranno la danzatrice e autrice Anita Casarini e l’attrice Elena Golinelli impegnate in “Manicomi Invisibili”, performance tra teatro e danza che vuole porsi in ascolto di tutte quelle voci che silenziosamente gridano il proprio dolore, esortandole a vivere nonostante tutto.

Al Teatro de LiNUTILE una performance tra Danza e Teatro

Quelle raccontate sono storie scritte con inchiostro impercettibile che chiedono a gran voce di diventare visibili. Vite perdute a rincorrere il vento nelle stagioni sbagliate. Ed è vero che oggi le mura dei manicomi sono crollate ma nuove mura, mura impercettibili, si sono erette con i pregiudizi, le paure e i luoghi comuni della società cui non possiamo più restarne indifferenti.

Sul palco vengono presentate alcune fragilità umane, spaziando dalle disabilità sensoriali, psichiche e motorie. Un’esperienza che la stessa autrice ha sperimentato e dalla quale ha preso ispirazione per la sua opera. Sia chi agisce in scena, sia chi lavora come tecnico dietro le quinte, conosce direttamente cosa vuol dire essere manicomi invisibili riuscendo così a darne realmente una voce.

Vite perdute a rincorrere il vento nelle stagioni sbagliate

Sul palcoscenico una giornalista, un diario, delle macerie e un’esistenza danzante diventano capaci di trasportare il pubblico in una progressiva presa di consapevolezza. A chi assiste rimane la scelta: decidere di conservare quanto scritto nel giornale che gli verrà consegnato sul finale, oppure gettare via quelle vite lasciandole intrappolate per sempre.

Il «Premio LiNUTILE del Teatro»

L’XI Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro» è realizzata con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova (Concessione di contributi per iniziative culturali – anno 2023).

Inizio spettacoli ore 21.00

Biglietto unico: 10 €

Biglietto ridotto under 25: 8 €

Prenotazioni e informazioni

www.teatrodelinutile.com

info@teatrodelinutile.com

049.2022907