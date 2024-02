Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO) Giovedì 29 febbraio, ore 21 Raffaella! Omaggio alla Carrà “Raffaella! Omaggio alla Carrà” è un progetto inedito. Uno spettacolo musicale che porta sul palco del Teatro Concordia, giovedì 29 febbraio, le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: Beatrice Baldaccini. Lo spettacolo è un recupero della data del 21 novembre 2023, rinviata per problemi di salute dell’artista. Lo spettacolo prevede una band di 5 elementi interamente dal vivo e 6 performer che attraverso la recitazione e il canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della tv italiana. Beatrice Baldaccini è uno dei volti emergenti del musical italiano . Vanta numerose esperienze di successo come il ruolo da protagonista in “Cercasi Cenerentola”, la Fata Turchina in “Pinocchio”, Sandy in “Grease”, Grace Metal Lamb in “Fame –Saranno Famosi” (2019) e Stella in “Balliamo sul mondo” (2020). Ha interpretato Antonella nel film “Il mondo di Patty – Il Musical”, e ha fatto parte del trio comico Le Principesse nella trasmissione di Italia 1, Colorado. Nel 2020 partecipa a All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda in prima serata su Canale 5. Nel 2021 veste i panni della protagonista Vivian Ward nel musical “Pretty Woman”, tratto dall’omonima commedia romantica.