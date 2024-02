In scena “Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo”

Nella rassegna “Teatro Liquido”, il tema dell’Amore per San Valentino

Per San Valentino, il tema dell’Amore in primo piano nel programma della stagione “Teatro Liquido”, edizione 2023/2024 a cura di Guascone Teatro.

Ovvero, “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Mercoledì 14 febbraio 2024 alle 21.00 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11, Guascone Teatro presenta lo spettacolo di prosa “Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo”. Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare. Di e con Silvia Rubes, Anna Di Maggio, Andrea Kaemmerle scenografia di Marco Fiorentini.

La produzione più romantica di Guascone Teatro guarda al teatro classico, prende la storia d’amore più famosa e passionale e la filtra attraverso il suo sguardo comico e dolce, toccando quasi un realismo magico in odore di Marquez e Borges. Ci avete mai pensato a cosa ne sarebbe stato di Romeo e Giulietta se quella notte non fossero morti? Romeo e Giulietta stanno bene, non sono morti, anzi, hanno dovuto vivere per tantissimi anni affrontando tutte le difficoltà quotidiane dovute a convivenza, lavoro, vecchiaia e modernità.

Lo spettacolo è divertente e ricorda molti capolavori del teatro del ‘900. Il testo è un omaggio dolcissimo all’amore lento, quello che dura, quello che sa trasfor­marsi da passione in esperienza. L’amore dei nostri nonni, l’amore dei resistenti. I tre artisti si sono messi alla ricerca di un amore che non si consuma e lo hanno trovato.

Il lungo tempo di progettazione e di prove di questo spettacolo è stato terreno ottimale affinché i tre protagonisti trovassero un incredibile unisono di deliri ed umori. A giudizio della critica si tratta di un raro caso dove una storia d’amore tanto dolce non perde mai un magico senso di tragicomica urgenza di vivere.

Ingresso: intero 12,00 €, ridotto 10,00 €. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Su prenotazione: Tagliere di San Valentino a 10,00 euro (tagliere + bevuta).

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro, che dal 26 novembre 2023 al 4 maggio 2024 troveranno casa al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

La stagione prosegue con un pieno di appuntamenti. Tanto per citare qualche ospite, Katia Beni, la Compagnia If Prana, l’Accademia Musicale di Pontedera, Armonie in Villa, Teatro San Prospero, Compagnia Cattivi Maestri, la Macchina del Suono, ItinerArte, Eventi in Scena, Giardino Chiuso, la Brigata dei Dottori e Guascone Teatro con i suoi spettacoli e qualche sorpresa.

«La nuova stagione di spettacoli d’eccezione al Teatro Verdi di Casciana Terme – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle – è sempre più varia e sempre più umana, con artisti d’ogni specie da ogni angolo del mondo. Mai come in questo momento di urlatori catodici e odiatori dalla tastiera facile mi pare che stare fisicamente insieme in uno spazio di cultura ed ironia sia necessario e forse obbligatorio. Dunque prestatemi i vostri polpastrelli di pollice ed indice e mettetevi a sfogliare con dedizione e tenerezza le pagine di questo libercolo. Vi troverete ottima prosa, danza, concerti e financo opere liriche, incontri, degustazioni, laboratori e chissà cos’altro ancora. Nel leggere nomi famosi direte: “guarda chi c’e!”, in altri casi vi scapperà un “Mai sentito!”. Io lo so, ormai ci si conosce e ci si vuole bene, so che non vi farete attrarre solo dal conosciuto ma che come speleologi o avviatori vi lancerete in nuovi mondi spinti da curiosità ed intelligenza. Io ho fatto tutto quanto mi fosse possibile (ed anche un pochino di più) per apparecchiare una deliziosa tavola di suggestioni ed incanti. Tutto lo staff di Guascone e del Comune vi aspetta a braccia aperte. Il Teatro fa bene a cuore e testa, e se fatto bene funziona ancora meglio. p.s. Approfittate di questa vita che sulla prossima ci sono opinioni parecchio discordanti, portate a teatro le persone che amate e vi ameranno per sempre (o quasi)».

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Assistenza e logistica Florinda Vitolo.

Informazioni e prenotazioni: +39 328 0625881 +39 320 3667354. Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it. E-mail: progetti.teatroverdigiuseppe@gmail.com. Il Teatro Verdi è in Viale Regina Margherita 11 a Casciana Terme (Pisa). Facebook: Guascone Teatro.

Biglietti: Il costo dei biglietti di ogni singola serata è indicato in calce a ogni presentazione degli spettacoli. Le riduzioni a cui si può aver diritto sono: ridotto under 25 e over 65, ridotto operatori culturali, ridotto residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. E’ possibile prenotare telefonicamente ma anche per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con messaggio di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Se si vuole cenare a Casciana Terme contattare Guascone Teatro che illustrerà le convenzioni con i ristoranti del paese. Altrimenti in Teatro taglieri speciali nei giorni di spettacolo. Ogni tagliere costa 10,00 € (su prenotazione) comprensivo di bevuta. È comunque possibile prenotare un tagliere anche nelle altre sere.

In programma anche il Laboratorio di teatro “Buttati” a cura di Adelaide Vitolo e Marco Fiorentini. Da dicembre a maggio. Un corso di teatro, un percorso per chi a fare teatro non ci ha mai pensato. Adesso è il momento giusto.