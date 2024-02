Teatro degli Eroi, le selezioni per i campionati europei di illusionismo

Sabato 24 febbraio alle 20:30 al Teatro degli Eroi, per la prima volta a Roma, nove illusionisti si sfideranno per aggiudicarsi la partecipazione al campionato europeo di magia organizzato dalla FISM (Federazione Internazionale delle Società Magiche) che si terrà a Saint Vincent dal 23 al 26 maggio 2024. Lo spettacolo, organizzato dal Circolo degli Illusionisti di Roma insieme all’ITA Team (la nazionale magica italiana), vedrà i più promettenti artisti della magia italiana presentare dal vivo i loro numeri alla presenza di una giuria internazionale.

La FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques) è stata fondata nel 1948 ed è una organizzazione che coordina 112 club nazionali e internazionali affiliati da tutto il mondo, rappresentando circa 100.000 maghi da 48 paesi. Lo scopo principale della FISM è quello di creare un’unica “voce” per tutti i prestigiatori del mondo magico e quello di contribuire a sviluppare, elevare e promuovere l’arte della magia. Coordina le attività delle società aderenti e incoraggia la comunicazione tra di loro e la tutela legale. L’organo principale del FISM è la General Assembly (Assemblea Generale) che è formata da tutti i presidenti delle società affiliate e suddivisa in 6 divisioni continentali: FISM Africa, FISM Asia, FISM Europe, FISM Latin America, FISM North America e FISM Oceania. Organizza ogni 3 anni un congresso (Campionato mondiale di magia o, semplicemente, FISM) dove i migliori maghi al mondo competono per ottenere il premio più ambito nelle varie categorie dell’illusionismo. Il prossimo Campionato del Mondo FISM si terrà in Italia a Torino nel 2025 organizzato da Masters of Magic. La FISM organizza anche i “Continental Championships of Magic” e quest’anno gli European Championship of Magic – FISM EUROPEO- si terranno a Saint-Vincent (Italia) da 23 al 26 maggio 2024.

Biglietto 20 euro

Per prenotazioni contattare il numero unico 3357194572

MAGIA

Selezioni per i campionati europei di illusionismo

SABATO 24 FEBBRAIO ORE 21

TEATRO DEGLI EROI

Via Girolamo Savonarola, 36/m, 00195 Roma RM