TeatroBasilica, Fucinazero in Carne di uomo e di balena

Sarà in scena al TeatroBasilica dal 23 al 25 febbraio 2024, FUCINAZERO con lo spettacolo “Carne di uomo e di balena”, regia Matteo Finamore, drammaturgia Jacopo Angelini e Francesco Battaglia; con Mario Berretta, Andrea Carriero, Lorenzo Giovannetti, Giulia Rossoni.

Il dramma è già avvenuto, la caccia conclusa. Predatore e preda, scambiandosi continuamente di ruolo, si sono inseguiti e fuggiti in una feroce e spasmodica danza. Il sipario calato sui due, avvinti l’uno all’altra è un mare indifferente all’umano, ai suoi patimenti, alle sue ossessioni.

L’ossessione è il tema che ci ha guidato nello studio di Moby Dick, nella raccolta di nuovo materiale, e quindi nella stesura di Carne di Uomo e di Balena.

L’ossessione è sempre stata considerata il tratto distintivo del capitano Achab ma, inaspettatamente, l’abbiamo vista riverberare anche in Starbuck e Stubb, i suoi sottoufficiali sul Pequod. Per questo abbiamo deciso di seguire la linea narrativa di questi caratteri, tre archetipi capaci di rappresentare l’intero spettro dell’umano.

Achab, intrappolato nel passato, è ossessionato dalla Balena che l’ha mutilato. Starbuck, con l’occhio rivolto al futuro, è ossessionato dal ricordo della moglie, che lo attende a casa. Stubb, ben ancorato al presente, è ossessionato dal godimento, che si gusta solo nell’attimo.

Per sopravvivere a una realtà dolorosa e inspiegabile, tutti e tre si ubriacano della propria fissazione.

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto da l’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro. Organizzazione del collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici, con la supervisione artistica di Antonio Calenda. Tutte le info sul TeatroBasilica a questo link: https://www.teatrobasilica.com/

Orari:

lunedì ore 19:00 – dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica 16:30

Prezzi: Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori)

Biglietto online € 15,00

Carnet 4 spettacoli € 40,00

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Link utili

Sito https://teatrobasilica.com/

Facebook https://www.facebook.com/TeatroBasilica

Instagram https://www.instagram.com/teatrobasilica/

