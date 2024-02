Teatro Parioli, ultimo appuntamento con Lingua Madre

Il Teatro Parioli con la direzione artistica di Piero Maccarinelli, presenta – dal 15 gennaio al 26 febbraio 2024 – la rassegna: LINGUA MADRE – Il teatro italiano non fa schifo; drammaturgia italiana a confronto tra commedia e dramma. Una proposta dedicata alla drammaturgia contemporanea italiana, un modo per riflettere sul tema e rimuovere quegli ostacoli che impediscono una fruizione popolare della scrittura scenica di qualità, così come accade in molti altri paesi. Un veicolo per realizzare un osservatorio attivo di pubblico partecipe, che sia da stimolo e confronto tra le diverse espressioni del fare teatro oggi.

“Nel teatro la drammaturgia è essenziale – afferma il direttore artistico Piero Maccarinelli – Scrivere nuove storie, raccontarle per il pubblico è una necessità imprescindibile. Nel Teatro Italiano contemporaneo spesso si preferisce raccontare per immagini, scelta legittima ma non dirimente. Senza nuove storie, nuovi racconti, nuovi linguaggi risulta difficile pensare alla sopravvivenza del Teatro. È vero ci si può rifugiare nella rilettura dei classici ma non si costituirà quel tessuto connettivo con il pubblico su nuove curiosità e nuove appartenenze. Il teatro francese o tedesco, il teatro anglosassone lo hanno capito e la loro forza, la loro vitalità, si basa su nuove drammaturgie e nuove scritture. Per questo riprendendo l’esperienza dei “lunedì di Artisti Riuniti” insieme ad un nutrito e prestigioso numero di interpreti-attori e attrici, registi e registe, abbiamo deciso di proporre – per adesso in lettura – quattro testi inediti di quattro importanti autori e autrici. Lo facciamo con entusiasmo e su base volontaria perché crediamo che Il Teatro Italiano esista e ha bisogno di questa linfa vitale”.

Dopo i primi tre appuntamenti, concluderà il ciclo – il 26 febbraio 2024 ore 21.00 – L’ORA NOSTRA

di Sergio Pierattini, regia a cura di Piero Maccarinelli.

personaggi e attori:

Giada – Sandra Toffolatti

Mauro – Emanuele Salce

Milvia – Claudia Coli

Enrico – Francesco Bonomo

Oscar – Noli Sta Isabel

La morte improvvisa della proprietaria di un’importante azienda vinicola Toscana riunisce i due figli che da anni vivono uno, Mauro a Milano e l’altro, Giada, in Cina.

La natura dell’improvviso decesso non è chiara. Quel giorno nell’azienda era presente solo Oscar, fedele tuttofare filippino della defunta.

Costretti da una bufera di neve a una convivenza forzata, nell’attesa che si possa celebrare il funerale, figli e i loro coniugi preparano l’organizzazione delle esequie in un crescendo di tensioni che assumono, con il passare delle ore, tinte tragicomiche.

I sospetti che iniziano a gravare sul domestico troveranno conferma nella scoperta del testamento e in una sconvolgente rivelazione.

Prezzo €10 settore unico

Lunedi 26 febbraio – ore 19,30 – in occasione di “L’ora nostra” di S. Pierattini, regia di P. Maccarinelli, ultimo appuntamento di “Lingua Madre”, si terrà la presentazione del libro “LA SCRITTURA DEL TEATRO – Drammaturgia italiana al passaggio del secolo” di PAOLO PETRONI (Gambini Editore). Dialogano con l’autore NICOLA FANO, PIERO MACCARINELLI, SERGIO PIERATTINI. Lettura di FRANCESCO BONOMO. L’incontro è un’occasione per discutere sulla salute della drammaturgia italiana tra passato e presente: guardarsi indietro non solo per ricordare, ma anche per riflettere sull’oggi, cercando spunti per una ripartenza. L’ampia analisi di Petroni testimonia e documenta, stagione per stagione, quali potenzialità avesse quella che è stata l’ultima nuova, significativa e ricca generazione di autori e come poi la nostra drammaturgia abbia perso vitalità, complici fenomeni che vanno dalla crisi economica a una profonda trasformazione dei mezzi di comunicazione. Il libro, con una prefazione di Guido Davico Bonino, comprende in chiusura anche alcuni significativi interventi critici di: Ubaldo Soddu, Nicola Fano, Renato Palazzi e Oliviero Ponte Di Pino con Giulia Alonzo.

