Accademia Tadini di Lovere, sabato concerto d’amore in versi

Il penultimo appuntamento della 97a Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini di Lovere è uno degli eventi più attesi della nuova edizione il prossimo sabato 23 marzo è, infatti, in programma lo spettacolo “Concerto d’amore in versi” a cura dell’attore Fabio Testi (voce recitante) e dei musicisti Stefano Maffizzoni (flauto) e Andrea Candeli (chitarra).

I tre artisti si cimenteranno in un suggestivo itinerario poetico-musicale, un viaggio sentimentale e coinvolgente sull’amore, proponendo alcune delle più belle poesie del Novecento, composte da Federico Garcia Lorca, Alda Merini, Pablo Neruda, Jacques Prévert, ma non solo. La voce calda e suadente di Fabio Testi sarà intervallata da intensi brani musicali di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Jacques Ibert e Nicola Piovani.

Volto celebre del cinema, del teatro e della televisione, Fabio Testi ha recitato in pellicole entrate nella storia, tra cui “Il Giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica (premio Oscar come miglior film straniero). Apprezzato in film quali “Addio fratello crudele”, “I Guappi”, “L’importante è amare”, “L’eredità Ferramonti”, “Letters to Juliet” e “Road to Nowhere”, è stato diretto da importanti registi (come Giuseppe Patroni Griffi, Pasquale Squitieri e Mauro Bolognini), ha recitato accanto a grandissimi attori, tra cui Anthony Quinn, Vanessa Redgrave e Franco Nero, e ha lavorato spesso in produzioni straniere, recitando in lingua francese, spagnola e inglese. Moltissime sono state anche le sue interpretazioni in tv e in teatro, da “Dovevi essere tu”, al fianco di Paola Quattrini, a “Se devi dire una bugia dilla grossa”, per la regia di Pietro Garinei.

Il flautista Stefano Maffizzoni è considerato uno dei migliori talenti nel panorama internazionale. Si è diplomato con il massimo dei voti a soli 16 anni, perfezionandosi con eccellenti maestri (Severino Gazzelloni, Aurele Nicolet, Wolfgang Schultz) in prestigiose Accademie (Accademia Chigiana di Siena, International Sommerakademie Mozarteum Salzburg, Hochschule di Vienna). In veste di solista ha suonato con numerose orchestre, tra cui la State of México Symphony Orchestra, Albuquerque Symphony Orchestra, Hong Kong Sinfonietta, I Solisti Veneti, Symphony Orchestra of Bulgaria National Radio, Orchestra Ferruccio Busoni, Accademia i Filarmonici, Sofia Chamber Orchestra, Vivaldi Concert, Macedonian Symphony Orchestra, Vidim Symphony Orchestra e Washington State Symphony Orchestra. Ha tenuto concerti in tutta Europa, ma anche in Messico, Russia, Cina, Canada e Stati Uniti, esibendosi in prestigiose sedi come la Royal Albert Hall (London International Spring Festival), Guangdong Xinghai Symphony Hall (Cina), Pantheon di Roma, Royal Durst Theatre (Washington), Teatro San Benito Abad (Città del Messico), Sala Verdi di Milano (Società dei Concerti), Joaquìn Rodrigo Concert Hall (Madrid), Concert Hall Bulgaria (Sofia), Auditorium della Radiotelevisione Macedone, Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart (Accademia Filarmonica), Auditorium Gasteig (Monaco di Baviera).

Andrea Candeli è considerato un chitarrista eclettico e virtuoso, di rara plasticità e dalla generosa musicalità. Si è diplomato presso l’Istituto Musicale Pareggiato di Modena, perfezionandosi con Alberto Ponce. È stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali ed è presente in tutti i festival più importanti e nelle rassegne più prestigiose. Svolge un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero, non solo come solista e in diverse formazioni cameristiche, ma anche con il Duo Sconcerto (insieme al flautista Matteo Ferrari) e con cantanti, attori e ballerini. Ha collaborato, tra gli altri, con Ugo Pagliai, David Riondino, Alessio Menconi, Vanessa Gravina, Vito e Ivano Marescotti.

Dopo il “Concerto d’amore in versi”, la 97.a Stagione dei Concerti si concluderà sabato 6 aprile, a Lovere, con un altro evento imperdibile: “Picnic Suite”, omaggio al compositore francese Claude Bolling. Il tributo, che vuole celebrare idealmente il connubio fra la musica classica e il jazz, è proposto da due solisti di fama internazionale, vale a dire il flautista Giuseppe Nova e il chitarrista Claudio Piastra, accompagnati da tre jazzisti di vaglia quali il pianista Simone Pagani, il contrabbassista Luca Garlaschelli e il batterista Massimo Melillo.