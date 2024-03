Alexanderplatz Jazz Club, Nicola Buffa Mediterranean Jazz Quartet

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, martedì 12 marzo, Nicola Buffa Mediterranean Jazz Quartet con ospiti Bob Salmieri, Gianluca Urbani alla tromba ed il giovane talento Francesco Topo Tonetti al sax contralto.

Il Nicola Buffa Mediterranean Jazz Quartet è una formazione composta da musicisti che hanno scelto di percorrere con coraggio la strada della musica originale, basandosi sulle creazioni di Nicola Buffa, chitarrista e leader del quartetto. I brani sono tratti dal primo disco “Immagini di Roma”, celebrativo della città eterna, dal secondo “Sangue Latino”, dedicato al nostro amato meridione e dal terzo “La Musica Dentro”.

I tre dischi sono editi dall’etichetta Terre Sommerse di Fabio Furnari. La cifra compositiva, di chiara ispirazione jazzistica, viene positivamente contaminata dalle influenze derivanti dalla musica dei paesi legati al bacino del mediterraneo, da cui la definizione di jazz mediterraneo che ha dato origine al nome del gruppo. Questo connubio ha permesso di realizzare un sound fresco ed inusuale, che attinge a piene mani dalla nostra tradizione e possiede quindi un sapore atavico ed ancestrale che ci risulta congeniale, ma che vive nel presente e si proietta in una rosea prospettiva futura. Pur con gli innegabili riferimenti ai grandi del passato, si affranca tuttavia da qualunque rischio di vacua imitazione. Ognuno dei protagonisti ha fatto i propri percorsi ed esperienze tra le più varie portando quindi con sè un enorme e variopinto bagaglio, ricco di sfumature che i quattro esprimono magicamente attraverso le loro interpretazioni. Le melodie sensuali ed accattivanti si sposano a meraviglia con le armonie tonali tipiche della tradizione latina, in altri casi si muovono più libere e leggiadre sulle ali di contesti modali che caratterizzano la musica orientale, gli assoli sgorgano naturali dalle loro anime ad impreziosire le strutture rigorose in forma di canzone, il tutto supportato dal magico sostegno di ritmi provenienti dalle varie etnie.

In altre parole, un gruppo italiano aperto al mondo.

Nicola Buffa Mediterranean Jazz Quartet

Nicola Buffa – Chitarra

Cesare Botta – Pianoforte

Angelo Ercoli – contrabbasso

Valerio Toninel – Batteria e Percussioni

Special Guest: Bob Salmieri, sax, Gianluca Urbani, tromba Francesco Topo Tonetti, sax contralto

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com