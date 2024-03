Annalisa Stroppa canta nel Requiem di Verdi

3 marzo, Teatro Giovanni da Udine

dirige Roberto Abbado

28/29 marzo, Teatro La Fenice

dirige Myung-Whun Chung

Il mezzosoprano bresciano Annalisa Stroppa si accinge ad affrontare in tre concerti la Messa da Requiem di Verdi, cantando anche per la prima volta al Teatro Giovanni da Udine di Udine (3 marzo ore 18) e al Teatro La Fenice di Venezia (28/29 marzo ore 20) sotto la direzione rispettivamente di Roberto Abbado e di Myung-Whun Chung.

Un omaggio a Giuseppe Verdi a 150 anni dalla composizione del suo Requiem dedicato “con affetto e venerazione” ad Alessandro Manzoni.

«Con il capolavoro verdiano – ha dichiarato la Stroppa alla vigilia dei tre appuntamenti – ho iniziato un percorso che è insieme musicale e spirituale a partire dal 2019, eseguendolo a Ljubljana e successivamente a San Pietroburgo, Berlino, Piacenza e Modena. Cantarlo a Udine con gli straordinari complessi vocali e strumentali del Friuli Venezia Giulia e sotto la bacchetta di Roberto Abbado è un grande onore. Cantarlo poi alla Fenice, in un teatro dove da troppo tempo desideravo esibirmi, mi riempie di orgoglio: qui, ancora inserita in un cast stellare, sarò diretta da Myung-Whun Chung. Confido che il periodo quaresimale e un mondo tragicamente in ebollizione mi aiuteranno a piegare la mia voce alla nobilissima meditazione musicale che Verdi fece per tutti noi e a fare intendere che in questo Requiem i temi della spiritualità e della paura della morte sono preponderanti e che la musica li approfondisce, li amplifica, li sublima meravigliosamente».

www.teatroudine.it/evento/messa-da-requiem-giuseppe-verdi

www.teatrolafenice.it/event/concerto-diretto-da-myung-whun-chung-requiem/