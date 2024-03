Terzopoulos reinventa Beckett in Aspettando Godot

È andata in scena a Bologna, dopo una lunga tournée internazionale e italiana, la nuova

versione del capolavoro beckettiano Aspettando Godot prodotta da Emilia Romagna

Teatro ERT / Teatro Nazionale e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in

collaborazione con Attis Theatre Company. A dirigerla un nome d’eccezione, Theodoros

Terzopoulos, fra i registi più apprezzati del panorama contemporaneo. In scena una delle

coppie più iconiche e affiatate del teatro italiano, Enzo Vetrano e Stefano Randisi,

affiancati da Paolo Musio, Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola.

La famosa coppia di barboni Didi e Gogo prende vita in un contesto cupo e grigio,

inizialmente orizzontale, come fossero sepolti in un cimitero che rappresenta un mondo in

rovina. Sul palcoscenico solo una struttura che gioca fra i piani contrapposti

verticale/orizzontale che spostandosi, ora aprendosi e ora chiudendosi disvela scene,

presenze e visioni.

Il regista fa suo uno dei drammi più celebri del “teatro dell’assurdo” per interrogarsi sul

futuro prossimo, non certo roseo, fra mille contraddizioni che lo contraddistinguono. Quali

sono le condizioni minime per pensare ad una vita che valga la pena di essere vissuta? La

stasi in cui si trovano i personaggi aspettando qualcuno che non verrà mai si dilata a tal

punto che piani e riflessioni si confondono, rendendo labili i confini fra sogno e realtà, fra

ciò che è vero e ciò che è falso. Terzopoulos punta l’accento fra la dimensione sociale

dell’essere umano e quella interiore, esplorando i confini della relazione con “l’altro da noi”

attraverso la contrapposizione inconciliabile fra la supremazia di Pozzo e la sottomissione

di Lucky o il rapporto di dipendenza reciproca nel bene e nel male fra Didi e Gogo, non

dimenticando allo stesso tempo di nutrire “l’altro dentro noi”.

Al di là dell’insieme di azzeccate e coerenti scelte registiche, non ultima quella di

rappresentare il famoso albero ai cui rami si vorrebbero impiccare i due protagonisti con

un bonsai sul proscenio che rende impossibile l’impresa, emerge ancora una volta la forza

interpretativa di due animali da palcoscenico come Vetrano e Randisi. Meravigliosi nella

loro empatia, evocativi e calzanti nei ruoli, i due si fanno interpreti di una delle coppie più

iconiche del teatro degli ultimi 70 anni, continuando il filone esplorato nel proprio percorso

artistico di un’altra grande coppia, tutta italiana, di emarginati, di figure ai confini della

realtà sociale come Totò e Vicè, splendide creature nate dalla penna del drammaturgo

palermitano Franco Scaldati.

Aspettando Godot di Terzopoulos dimostra una volta di più la contemporaneità di un

dramma che non conosce limiti di possibilità di rappresentazione.

Erika Di Bennardo