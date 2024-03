L’incanto di “Blu Infinito” apre Politeama Spring Dance, lo spettacolo di Giulia Minoli chiude la rassegna “Un mondo migliore”

Giovedì 7 marzo l’opera-dibattito sulla legalità per le scuole mentre la serata dell’8 marzo tutta all’insegna della danza promette effetti speciali con la compagnia dell’ex ballerino dei Momix

Prato, 5 marzo 2024 –Visionari, surreali, innovativi. Un 8 marzo tutto a passo di danza fra magia, acrobazie, effetti speciali e illusioni ottiche con i poliedrici artisti della compagnia eVolution dance theater fondata e diretta dall’ex ballerino dei Momix Anthony Heinl. Blu Infinito farà sbocciare la primavera in danza sul palcoscenico del Politeama Pratese con il primo appuntamento della rassegna Politeama Spring Dance (inizio alle 21) che porterà in scena gli abissi in una combinazione sorprendente di arte e tecnologia: uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo che fonde discipline diverse giocando con la fisicità di danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti nella performance di Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia.

Il palco del teatro sarà inondato da giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi sottomarini in cui si muovono le ombre dei danzatori affascinando anche i più piccoli (lo spettacolo è adatto anche a bambini dai 7 anni). Una danza spettacolare supportata dalla tecnologia del “light wall”, uno schermo interattivo sviluppato dal coreografo che grazie ai suoi studi in chimica e fisica è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, scienza e tecnologia. Lo spettacolo prende ispirazione dall’acqua che, come spiega eVolution dance theatre, «scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi, scopre sentieri nascosti nel magico mondo della natura per poi fluire nel Blu Infinito». La rassegna Politeama Spring Dance è organizzata in collaborazione con Florence Dance Festival: per Blu Infinito il biglietto d’ingresso costa 20 euro, 10 euro per under 14 e allievi scuole di danza (in presenza di bambini, il secondo accompagnatore adulto non paga), con possibilità di aperitivo al Politeama Bar al costo di 15 euro (con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o per mail a bar@politeamapratese.it). I biglietti dello spettacolo sono disponibili anche sui circuiti Ticketone o Boxoffice.

Tempo di inaugurazioni per il cartellone di danza ma anche di chiudere in bellezza la rassegna di teatro civile “Un mondo migliore” dedicata alle scuole e facente parte del cartellone Politeama Educational. Ultimo sipario della stagione 2023/2024 giovedì 7 marzo (alle 10.30) con Se dicessimo la verità – Ultimo capitolo, l’opera-dibattito ideata da Giulia Minoli, anche drammaturga accanto alla regista Emanuela Giordano. Fa parte del progetto “Il palcoscenico della legalità” che da oltre dieci anni porta nei teatri di tutta Italia un testo vivo, che si rinnova e si nutre delle tante vicende e persone che a ogni passaggio ne arricchiscono i contenuti e la drammaturgia. Un viaggio nella legalità che si dilata nel racconto di storie di resistenza e lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, attraverso una forma teatrale di studio e impegno civile. Le autrici raccontano gli aspetti meno conosciuti del fenomeno mafioso, quelli che riguardano la globalizzazione, l’alta finanza, i cosiddetti “uomini cerniera”, professionisti accreditati che fanno da tramite tra il crimine e le amministrazioni pubbliche, gli imprenditori in difficoltà e i sempre più spregiudicati sistemi di investimento. Al centro la ‘ndrangheta che si è insediata al Nord, minacciando l’assetto urbanistico del territorio, le sue regole sociali, la sua storia “sana”. La forza di questo spettacolo prodotto da Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione TRG risiede nella sua capacità di evolversi e rinnovarsi costantemente, mantenendo vivo il dialogo con il pubblico e in particolare con i giovani studenti. «Il teatro – spiegano le autrici – non dà lezioni di vita e non offre soluzioni a buon mercato, ma stimoli e opportunità per conoscere e riflettere». In scena Daria D’Aloia, Simone Tudda, Jonathan Lazzini, Lucia Limonta. Il costo del biglietto è di 10 euro. Info: www.politeamapratese.it