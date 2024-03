Il Jamaica

Il racconto dal titolo “Il Jamaica” di Marco Buscarino, è ispirato a

un intervento a cura dell’autore apparso su Piazzetta Vergani, il

blog dei Cronisti Lombardi, in occasione dell’incontro dedicato alla

rivista Città diretta da Guido Vergani, curato dallo scrittore Andrea

Kerbaker presso la Triennale di Milano nel 2016. Buscarino, che nel

racconto a carattere autobiografico è impersonato da Fabio,

ripercorre il ricordo della grande mostra “I fotografi di Città” da lui

curata a Bergamo in collaborazione con Carlo Orsi e la Provincia di

Bergamo e dedicata all’amico Guido Vergani, a cinque anni dalla

sua scomparsa. Una grande iniziativa mai vista prima nella città

orobica, intorno al fotogiornalismo classico a carattere

internazionale, con protagonisti per lo più i fotoreporter di casa

nostra quali Ferdinando Scianna, Gianni Berengo Gardin, Fabrizio

Ferri, Mario De Biasi, Carlo Orsi, Uliano Lucas solo per citarne

alcuni. La mostra ebbe successo e molti furono i media nazionali

che ne parlarono favorevolmente, fra i più popolari vi furono il

Corriere Della Sera, La Repubblica e Il Corriere Sette.

L’esposizione “I Fotografi di Città” oltre ad Orsi ebbe la

collaborazione di Antonia Jannone, nota gallerista di Milano, e del

fotografo Andrea Micheli. Questi anch’egli presente in mostra con

alcune sue note immagini, allora assistente di Elliott Erwitt,

consentì a Buscarino di avere per l’esposizione anche una delle più

famose immagini del grande fotografo statunitense notoriamente

legato alla città di Milano. Il racconto “Il Jamaica” è anche una

descrizione visiva delle opere fotografiche presentate nella mostra e

trae il suo sviluppo iniziale da una fotografia di Ugo Mulas scattata

al bar Jamaica negli anni cinquanta. Da essa nasce il ricordo di due

noti fotografi Uliano Lucas e Carlo Orsi frequentatori del Jamaica e

amici e collaboratori di Mulas, con i quali l’autore del racconto

collaborò. Lucas realizzò infatti il catalogo della grande mostra

dedicata al primo fotogiornalista europeo e intitolata “Orio Vergani

Fotografo. Fotografie d’Africa 1934-38” curata da Marco Buscarino

e da Guido Vergani presso il museo storico di Bergamo (oggi Museo

delle Storie) diversi anni prima della mostra bergamasca “I fotografi

di Città”. All’incontro alla Triennale di Milano avrebbe dovuto

partecipare anche Carlo Orsi ma a causa di un incidente vi dovette

rinunciare. Giangiacomo Schiavi, allora vicedirettore del Corriere

Della Sera, presente come interlocutore di Giorgio Terruzzi, ebbe a

dire che la rivista “Città” rappresentò per Milano e per l’Italia quel

tipo di giornalismo che lui e i giornalisti del Corriere Della Sera

avrebbero voluto praticare, ma che non fu loro permesso per il fatto

che essi lavoravano al Corrierone e non a “Città”, come invece

potevano permettersi Vergani, Orsi, Tadini, e tutte le altre illustri

firme del tabloid milanese. Come detto molti di quei fotografi che

allora pubblicarono i loro servizi fotografici su “Città” erano stati

riuniti da Buscarino proprio a Bergamo in una esposizione senza

precedenti. E cosa ancor più significativa fu che tutti i fotografi, i

collaboratori e il curatore accettarono di lavorare senza alcun

compenso pur di dedicare all’amico Guido Vergani un loro ricordo.