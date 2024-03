IUC, Alessandro Quarta 5et in concerto

Martedì 5 marzo ore 20.30 in Aula Magna l’Istituzione Universitaria dei Concerti presenta NO Limits, concerto del violinista “rocker” Alessandro Quarta che, con il suo quintetto, sarà protagonista di un incredibile viaggio tra vari mondi musicali, dal rock alla classica, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla, con arrangiamenti originali scritti dallo stesso Quarta, eclettico anche come compositore.

Un’impresa tanto rischiosa quanto virtuosa per un solo artista nello stesso concerto: con la sua impeccabile ecletticità stilistico-musicale e la sua tecnica violinistica diabolica, insieme al suo trio ritmico e al pianista Giuseppe Magagnino, il “rocker” Alessandro Quarta sorprenderà ancora il pubblico.

La CNN il 6 Maggio 2014 scrive di Alessandro Quarta: “Musical Genius, Composer, Violin Virtuoso”. Il 30 novembre 2017 ha ricevuto, al Palazzo Montecitorio a Roma nella Sala della Regina, il Premio “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la sezione Musica.

Dal 2005 al 2008 è stato Violino di Spalla e seconda Spalla dell’orchestra Symphonica Toscanini, direttore stabile Lorin Maazel, esibendosi nei teatri più importanti al Mondo sotto la direzione dei Maestri L. Maazel, E. Inbal, C. Dutoit, M. Rostropovich, M.W. Chung, G. Pretre, Y. Temirkanov, K.Masur, Z. Metha, nelle più prestigiose sale del mondo: “Parco della Musica” di Roma, “Lingotto” di Torino, “Tonhalle” di Zurigo, “Kongresshaus” di Lucerna, “Opera Garnier” di Parigi, “Auditori” di Barcellona, Teatro Nazionale di Madrid, Teatro Nazionale di Varsavia, “Suntory Hall” di Tokyo, “Festival Hall” di Osaka, “Henry Crown Symphony Hall” di Gerusalemme, “Kennedy Center” di Washington, “Poly Theater” di Pechino, “Sala delle Colonne” e Sala Tchaikowskij di Mosca, Teatro “Colon” di Buenos Aires, Chicago Symphony Hall, Boston Symphony Hall, “Lincoln Center” di New York (in un concerto in cui la Symphonica Toscanini e la New York Philharmonic hanno suonato congiunte in memoria del M° Arturo Toscanini sotto la direzione del M° L. Maazel), “Opera National de Paris” di Parigi, “Teatro Bol’šoj” di Mosca. E’ stato ospite per 3 anni anni, non consecutivi, dei Solisti dei Berliner Philharmoniker a Landsberg, Monaco e Roros in Norvegia.

Nel 2019, interpretando i suoi arrangiamenti dei brani di Astor Piazzolla, si è esibito in: Arena di Verona, Auditorium del Parco della Musica, Arena di Cinquale, Arena di Cattolica, Fossato del Castello di Barletta, Teatro Comunale di Bologna. Ha scritto, arrangiato e interpretato dal vivo il Dorian Gray, un opera commissionatagli da Roberto Bolle e con cui si è esibito assieme (solo Roberto Bolle e Alessandro Quarta sul palco) in molte parti del Mondo, tra cui: Arena di Verona (2019 e 2021), Caracalla a Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Pala De Andrè a Ravenna, P.zza S.ma Annunziata a Firenze, Teatro Regio di Torino, San Carlo di Napoli, Dubai per l’Expo, Abu Dhabi , Kazakistan. Ospite su RaiUno per la trasmissione di Roberto Bolle “Danza con me” per 2 edizioni: il 1° Gennaio 2019 con il suo “Dorian Gray” ottenendo il maggior numero di share pari a 5 Milioni di telespettatori; e nel 2022 con i suoi arrangiamenti di Astor Piazzolla “Alma Portena”.

Nel 2019, a Sanremo con Il Volo, ha ricevuto la Standing Ovation dal Teatro Ariston, dai Telespettatori e dalla Stampa, per la sua esibizione e il suo arrangiamento iniziale del brano “Musica che resta” in gara. Sempre in diretta TV si è esibito a Padova al Festival Show davanti a 40 Mila spettatori con il suo Piazzolla, e su RaiUno come Ospite Internazionale per il Festival della Taranta 2019 davanti a 220 Mila spettatori presenti, interpretando 3 brani di cui uno scritto e arrangiato appositamente per l’evento.

Ha aperto e chiuso lo “Stradivari Festival” di Cremona per ben 2 anni, nel 2022 ha presentato come prima assoluta Mondiale la “Suite Dysturbia” scritta per 2 violìni appositamente da Alessandro per il prestigioso Festival ed eseguita insieme al fratello Massimo Quarta e a settembre 2023, sempre come prima mondiale, ha presentato la sua ultima opera “I 5 Elementi” (Terra-Acqua-Aria-Fuoco- Etere), il cui brano finale “Etere” è stato scelto da Roberto Bolle per il suo passo “sphere” durante i suoi Tour per lo show “Bolle & Friends”.

Suona un Alessandro Gagliano del 1723 ed un Giovan Battista Guadagnini del 1761.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

PROGRAMMA

