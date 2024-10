IUC, Nikolai Lugansky in recital

Tra le molte star internazionali presenti in questa 79° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, Nikolai Lugansky, un pianista di straordinaria profondità e versatilità, si propone per la prima volta alla IUC, sabato 23 marzo alle 17.30 in Aula Magna, con pagine di Mendelssohn, Chopin e Rachmaninov.

Il pianista Nikolai Lugansky è noto per le sue interpretazioni di Rachmaninov, Prokofiev, Chopin e Debussy. Ha ricevuto numerosi premi per le registrazioni e i meriti artistici.

Ha rapporti di lunga data con direttori d’orchestra di alto livello come Kent Nagano, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Lahav Shani. È invitato dalle principali orchestre internazionali, tra cui Berliner Philharmoniker, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, London Symphony Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, Orchestre Philharmonique de Radio France, Oslo Philharmonic Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra e Orquestra Nacional de España.

Nel 2023 ricorrendo il 150° anniversario della nascita di Rachmaninov, un compositore che gli sta molto a cuore, Lugansky esegue tutte le principali opere solistiche di Rachmaninov in un ciclo di tre concerti al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi e alla Wigmore Hall di Londra.

Altre esibizioni singole hanno luogo a Vienna, Bruxelles, Berlino, Praga e al Concertgebouw di Amsterdam.

Descritto da Gramophone come “l’esecutore più innovativo e fulmineo di tutti”, Nikolai Lugansky è un pianista di straordinaria profondità e versatilità. Partecipa ad alcuni dei più importanti festival del mondo, tra cui i festival di Aspen, Tanglewood, Ravinia e Verbier.

Appassionato di musica da camera, collabora spesso con Vadim Repin, Alexander Kniazev, Mischa Maisky e Leonidas Kavakos.

Nikolai Lugansky ha vinto numerosi premi per le sue numerose registrazioni. Il suo CD di recital con le Sonate per pianoforte di Rachmaninov ha vinto il Diapason d’Or, mentre la sua registrazione di concerti di Grieg e Prokofiev con Kent Nagano e la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin è stata premiata da Gramophone Editor’s Choice.

Lugansky ha un contratto di esclusiva con Harmonia mundi e i suoi 24 Preludi di Rachmaninov, pubblicati nell’aprile 2018, hanno riscosso recensioni entusiastiche. È stato descritto come dotato di “una capacità di incantare l’orecchio… con un profondo sentimento per la musica” (The Financial Times). La sua registrazione di musica per pianoforte solo di Debussy è stata pubblicata nell’anno dell’anniversario 2018 e la sua pubblicazione César Frank, Préludes, Fugues & Chorals (marzo 2020) ha vinto il Diapason d’Or. Recentemente ha pubblicato due dischi di Sonate tarde per pianoforte di Beethoven e una nuova registrazione di Etudes tableaux di Rachmaninov uscita nella primavera del 2023.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Media Partner

Per la stagione 2023-2024 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

—

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

PROGRAMMA

Sabato 23 marzo ore 17.30

Nikolai Lugansky pianoforte

Felix Mendelssohn 6 Romanze senza parole

Fryderyk Chopin Ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47

Fryderyk Chopin Notturno in re bemolle maggiore op. 27 n. 2

Fryderyk Chopin Ballata n. 4 in fa minore op. 52

Sergej Rachmaninov Etudes Tableaux (selezione)

Sergej Rachmaninov 6 Preludi dall’op. 23

il concerto del Maestro Lugansky sarà preceduto da

Cantare “senza parole”: il pianoforte di Mendelssohn, Chopin e Rachmaninov,

guida all’ascolto tenuta dalla musicologa Maria D’Agostino

presso l’Aula Multimediale, Palazzo del Rettorato, dalle ore 16.40 alle ore 17.15.

Ingresso gratuito