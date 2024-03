“La buona novella” di De André secondo Marcoré emoziona

“La buona novella” di Fabrizio De André rappresenta un tratto distintivo ed unico nella poetica e nulla musica del cantautore genovese. Un’autentica chicca nel panorama musicale degli inizi anni ’70 con quello che lo stesso Neri ha ” considerato uno dei primi, se non addirittura il primo concept album della discografia italiana”.

Ebbene, lo spettacolo di cui Marcoré è stato letteralmente protagonista al teatro Donizetti di Bergamo con i suoi compagni di viaggio (straordinari musicisti di un ensemble acustico!) per oltre un’ora, è stato come se il pubblico immerso in uno spazio indefinito stesse ripercorrendo la storia umana di Gesù e della Madonna sulla scorta di alcuni dei Vangeli apocrifi ripresi da De André nel 1969 (dal protovangelo di Giacomo e dal Vangelo arabo dell’infanzia) nel duplice raffronto con quelli cosiddetti “canonici”. Dopo un’introduzione allo spettacolo, s’inizia con “Laudate dominum” proseguendo con “L’infanzia di Maria”, “Il ritorno di Giuseppe”, “Il sogno di Maria”, per concludere con uno stupendo “Testamento di Tito” e “Laudate hominem”.

In buona sostanza, Marcoré ha saputo fornire il quadro per una lettura alquanto esauriente della vita e delle opere di colui il quale “è stato – per dirla con Faber – il più grande rivoluzionario di tutti i tempi”. Dunque ben ottanta minuti tra musica e racconto intensivi per far capire alla vasta platea di un teatro sold out, nella bella interpretazione di Marcoré, quello che De André è riuscito ad esprimere: ovvero la grande umanità dei suoi personaggi. Il tutto condito dagli arrangiamenti di Paolo Silvestri (che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo) e “ad un ensemble di cantanti – come si legge dalle note del regista Giorgio Gallone – fortemente virato al femminile. Come a dire che “La buona novella” tratta certo la passione di Cristo ma la racconta anche e sorprendentemente dalla parte di Maria, madre bambina inconsapevole e prescelta prima, straziata e piangente mater dolorosa poi”.

Marcoré ha saputo dunque cogliere quelle sfumature nel canto e nel racconto di una storia che, probabilmente, i più non conoscono. Vicende di vita vissuta in cui è stato narrato il periodo, pure turbolento, di un bambino: Gesù, che come tutti i bambini, sapeva fare pure “marachelle e dispettucci” nei confronti dei propri coetanei (e non solo), anche se possedeva, per dirla con Marcoré: dei veri e propri “super poteri” che fece valere sin dai suoi primi anni di vita.

Aneddoti e fatti che i Vangeli apocrifi hanno saputo far risaltare come pure l’atteggiamento dimesso e stanco di un uomo come Giuseppe che quasi novantenne, “era costretto” a riprendere il figlio per le sue “intemerate” intemperanze. Ecco, pertanto, come la storia di Gesù e di sua madre poi non sia così diversa dalle innumerevoli storie che l’avevano preceduta o seguita. Vien fuori prepotentemente la testimonianza di un’umanità che altro non è che la rappresentazione plastica della “normalità” di ciascun individuo poi non tanto dissimile dall’altro con le sue paure, le sue gioie, le sue angosce e le sue incomprensioni e dove grazie a Gesù viene fornita anche la chiave della salvezza dell’uomo nel regno di Dio.