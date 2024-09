Teatro Argentina, L’origine del mondo

Da venerdì 22 marzo al 28 marzo al Teatro Argentina di Roma va in scena L’origine del mondo, ritratto di un interno, scritto e diretto da Lucia Calamaro con Concita De Gregorio, Lucia Mascino e Alice Redini.

Per il Teatro di Roma è una importante produzione che riporta in scena – con un nuovo cast e con una rilettura che ne mostra la fortissima contemporaneità un’opera di Lucia Calamaro, messa in scena la prima volta nel 2011, e divenuta ormai un classico della nostra contemporaneità.

Torna, dopo il debutto del 2011 L’origine del mondo, il testo considerato “seminale” nella produzione della drammaturga e regista Lucia Calamaro. E torna in una edizione profondamente rinnovata, non solo nel cast, che è composto da Concita De Gregorio (che per la prima volta accetta la sfida di recitare un testo non suo), Lucia Mascino e Alice Redini, ma anche arricchita da una rilettura capace di mostrarne la fortissima contemporaneità. E quest’opera, prodotta dal Teatro di Roma, approda allo splendido palcoscenico del Teatro Argentina.

Al centro dell’opera, chiusa in un interno familiare, c’è un viaggio in una condizione, quella della depressione, condivisa ormai da moltissime persone.

“Indago ─ ha scritto Lucia Calamaro in un testo per il programma di sala ─ la coscienza di una Persona in lotta con la depressione. Che ne uscirà, ma non sarà facile. Quello che lei ne sa, quello che in fondo a lei significa e a cui appartiene, malgrado e aldilà di lei; esploro gli stati d’animo mortificati di una Figlia adultizzata, la sua assenza di modelli, la sua tenacia; tratteggio l’indifferenza, la rabbia e l’impotenza di tutti gli altri, quelli che si ritrovano a gestire una persona depressa, senza sapere come. Intanto, diversamente, ma certo si vive.”

“In fondo, da cosa è composta la vita di un essere umano: un corpo e i suoi andazzi, una mente e i suoi rovelli, le cose e la necessità di gestirle e poi gli altri, tutti gli altri, sotto forma di affetti, rivali, problemi, salvezza, ristoro, passione, legami, vantaggi, limiti”.

L’origine del mondo è un testo complesso che si articola in tre atti:

I Atto Donna melanconica al frigorifero (50 minuti)

II Atto Certe domeniche in pigiama (50 minuti)

III Atto Il silenzio dell’analista (50 minuti)

scene e costumi Lucia Calamaro

aiuto regia Jacopo Panizza

assistente scene Laura Giannisi

disegno luci Lucia Calamaro

produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale

info e orari

prima, martedì e giovedì ore 20.00

mercoledì e sabato ore 19.00

domenica ore 17.00

lunedì riposo

durata tre atti da 50′ + due intervalli

