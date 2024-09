BALLET ICONS GALA 2024 – recensione

BALLET ICONS GALA 2024

17 th March 2024

Dal 2006 Ballet Icons Gala è un atteso appuntamento annuale nel calendario di spettacoli

londinesi e raccoglie grandi nomi della danza internazionale in una serata di altissimo

prestigio.

Per l’edizione del 2024, il gala trasporta il pubblico in un viaggio attraverso 17 brani di

diverso genere – dal classico di repertorio, al contemporaneo, con anche delle prime

rappresentazioni in UK – messi in scena da un cast d’eccellenza.

Molte sono le note di merito ai protagonisti.

In primis, Roberto Bolle e Melissa Hamilton nel passo a due di Caravaggio, coreografia di

Mauro Bigonzetti ammirata varie volte nei gala dei friends di Bolle nei principali teatri

italiani. Pubblico in visibilio di fronte a tanta bellezza e perfezione.

Spiccano notevolmente nomi del Royal Ballet: Vadim Muntagirov, impegnato in apertura nel

Grand Pas Classique con Fumi Kaneko, e ancora nella seconda parte nei Diamonds di George Balanchine con Olga Smirnova.

Reece Clarke e Yasmine Naghdi incantano con Qualia di Wayne McGregor, brano creato

appositamente per la compagine inglese nel 2003.

E ancora Francesca Hayward in Like water for chocolate con Herman Cornejo, e Natalia

Osipova nel Don Quixote in conclusione di serata.

Degno di nota anche l’unico a solo in programma: The thinker di Sergio Bernal, sensuale e

intenso mix di ritmo e flamenco inspirato alla scultura di Rodin, in debutto nel Regno Unito.

Questi gli highlight di una serata ricca e davvero ben riuscita, accolta con calorosi applausi

dal pubblico del London Coliseum.