Teatro Torlonia, Clorofilla

Clorofilla lo spettacolo per ragazzi liberamente ispirato al romanzo di Bianca Pitzorno, torna al Teatro Torlonia dal 7 al 17 marzo, con la regia di Roberto Gandini e un cast di attori parzialmente rinnovato.

Clorofilla racconta le avventure di Michele e Francesca, due bambini che vengono spediti dalla mamma a trascorrere l’estate a Roma a casa di un lontano zio che non hanno mai visto.

Nella notte magica delle stelle cadenti di San Lorenzo, grazie a un atterraggio di emergenza di un’astronave extraterrestre, Michele e Francesca fanno la conoscenza di Clorofilla, una piccola aliena, un po’ essere umano e un po’ vegetale che rischia di morire per l’inquinamento terrestre. I suoi genitori nel tentativo di salvarla la affidano al professor Erasmus, famoso botanico e forse l’unico che può fare qualcosa per lei.

Riuscirà Erasmus a trovare la formula per salvare Clorofilla? E riusciranno Michele e Francesca, con l’aiuto della loro nuova amica Lorenza, a entrare nel cuore di Erasmus che sembrerebbe odiare i bambini?

Tra avventure sui tetti, canzoni, irruzioni della polizia e un gioco di equivoci, Michele e Francesca vivranno un’estate indimenticabile in una Roma che si trasforma sotto i loro occhi, diventando un’oasi verde.

info e orari

sabato e domenica ore 17.00

ore 10.30

lunedì riposo

dai 6 anni

musiche Andrea Filippucci

testi canzoni Roberto Gandini

scene Paolo Ferrari

costumi e marionette Tiziano Juno

assistente alla regia Silvia Mirabelli

pittrice/decoratrice Susanna Lunadei

realizzazione scene laboratorio scenotecnico del Teatro di Roma

collaborazione alla realizzazione delle scene e dei costumi le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma

