Teatro Vittoria, 7 minuti di Stefano Massini

Undici donne, rappresentanti di fabbrica, devono decidere se accettare un accordo apparentemente ragionevole con l’azienda. Saranno assalite dai dubbi, e con essi il confronto diverrà acceso fino a un inatteso esito finale. Si può rinunciare ai propri diritti per difendere il posto di lavoro? Questo è 7 minuti di Stefano Massini in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 12 al 24 marzo, con la regia di Claudio Boccaccini con

“7 Minuti” trae spunto da un fatto realmente accaduto in una fabbrica tessile francese, dove alle operaie fu proposto il taglio di 7 minuti di intervallo su un totale di 15.

Partendo da questa vicenda Stefano Massini, autore ormai di fama mondiale e recente vincitore del Tony Award, dà voce a undici personaggi femminili che costituiscono la rappresentanza sindacale della fabbrica. Donne diverse per età, cultura, provenienza, che poste di fronte a una scelta si confrontano e scontrano con le compagne in un dialogo aspro e serrato in cui ciascuna porta il proprio vissuto, la propria personalità, le proprie convinzioni.

Perché mai rifiutare l’accordo, e quindi rischiare il licenziamento, quando in fondo la nuova dirigenza chiede solo 7 minuti? Così, all’inizio, si interrogano le operaie, disponibili ad accettare quasi con sollievo il sacrificio apparentemente minimo richiesto dell’azienda. Ma poi, grazie soprattutto a Bianca, la più anziana nonché portavoce del gruppo, cominciano a farsi strada altre considerazioni e istanze.

Spettacolo avvincente, carico di suspense e colpi di scena, che lascia lo spettatore col fiato sospeso fino alla drammatica e decisiva votazione finale.

Dal 12 al 24 marzo 2024

musiche originali Massimiliano Pace

scene Eleonora Scarponi

registi assistenti Fabio Orlandi e Andrea Goracci

tecnico luci e fonica Francesco Bàrbera

foto di scena Manuela Giusto

Produzione Attori & Tecnici

in collaborazione con Associazione Culturale Pex