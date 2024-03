Matti per la Musica! La Classica incontra la Musica Rom

Matti per la Musica! Questo è il titolo della nuova rassegna di musica organizzata dall’Associazione Asolo Musica Veneto Musica all’Auditorium del Sant’Artemio, in collaborazione con la Provincia di Treviso. Quattro i concerti in programma a Treviso dal 14 marzo al 18 aprile 2024, tutti alle 20.45.

Primo appuntamento per Matti per la Musica! all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso che giovedì 14 marzo ospiterà Danilo Rossi, storica prima viola della Scala di Milano con il trio The New Gipsy Project composto da Marian Serban cymbalom, Nelu Batalu fisarmonica e Nicolae Petre contrabbasso, ensemble rom che vanta collaborazioni con artisti quali Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Moni Ovadia e Samuele Bersani.

E proprio da questo incontro nasce un viaggio insieme geografico e culturale che, puntando a Est, attraversa i Balcani e rilegge in chiave inedita Enescu, Brahms e Bartok, compositori classici che hanno saputo superare le dicotomie tra musica colta e folklore e che nelle loro opere hanno attinto, senza pregiudizio e con ispirazione, dal ricco repertorio gitano.

“Il progetto nasce dall’idea di unire la tradizione musicale ‘zingara’ con il repertorio dei grandi compositori romantici e contemporanei che si sono ispirati alla musica folk e tradizionale gitana. – spiega Danilo Rossi – Grazie alla curiosità di compositori celebri e non che hanno attinto a piene mani dalle melodie balcaniche slave e rumene, oggi è possibile ascoltare capolavori che hanno valicato i confini degli Stati diventando patrimonio collettivo”

Un progetto coraggioso e visionario che unisce generi musicali apparentemente lontani. Uno dei rarissimi esempi in cui un musicista classico e un ensemble rom si fondono in un percorso musicale nel quale le differenze culturali arricchiscono le rispettive esperienze artistiche.

La rassegna concertistica Matti per la Musica! è organizzata in collaborazione con La Provincia di Treviso e Asolo Musica – Veneto Musica, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e del Comune di Treviso, Centro Marca Banca e UNAHOTELS Le Terrazze Treviso.

Auditorium – Provincia di Treviso

Un luogo nato per contenere e nascondere la sofferenza, trasformato in prestigiosa sede dell’Amministrazione Provinciale, è divenuto centro di socialità e cultura, con un accogliente auditorium che Asolo Musica intende valorizzare con questa nuova rassegna.

Acquisto biglietti www.boxol.it/asolomusica

Info Asolo Musica Veneto Musica

info@asolomusica.com – www.asolomusica.com – Tel. 392 4519244