Torna la II edizione del Premio “Donne dentro: la bellezza dell’essere” a Zoomarine in occasione della Festa della Donna, dalla parte della parità di genere e dell’inclusione, 9 e 10 marzo 2024

Essere, prima di tutto. Con questo spirito torna al parco Zoomarine la seconda edizione del premio “Donne dentro: la bellezza dell’essere” che, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, vedrà sottolineare l’importanza delle donne (che il 9 e il 10 marzo 2024 entreranno gratuitamente al Parco) e il loro impegno nel superare pregiudizi di genere e stereotipi che influenzano le aspettative sociali e non permettono, ancora oggi, una giusta e corretta inclusione. Nel corso della storia grandi donne come: Alda Merini, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Oriana Fallaci, e tante altre, hanno fatto sentire la loro voce ed affermato con talento, tenacia e coraggio i propri diritti. Nel corso della giornata del 10 Marzo il premio sarà assegnato ad alcune importanti figure femminili che in questo periodo storico hanno lottato per difendere la propria posizione, contribuire con il loro lavoro a sostenere valori come la parità di genere, l’inclusione, la pluralità. Per omaggiarle prenderà vita anche un giardino colorato di rosso, simbolo del sangue che corre nelle vene, della forza di chi si è opposta a qualsiasi genere di maltrattamento fisico o mentale. A tutte le donne di ieri e di oggi Zoomarine dedica quindi due giornate, appunto il week del 9 e 10 marzo, ricche di iniziative ma soprattutto con ingresso gratuito che permetterà a mamme, nonne, figlie di esplorare il parco, assistere agli show, divertirsi insieme sulle attrazioni e seguire i percorsi educazionali alla scoperta delle specie animali presenti.

Info www.zoomarine.it