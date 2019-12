By

L’Oratorio del Gonfalone ha scelto di celebrare le festività natalizie con un concerto interamente dedicato al repertorio barocco e mozartiano.

Giovedì 19 dicembre, alle ore 20.30, il Concerto di Natale presenterà un repertorio appassionante, tra musiche conosciute e proposte meno note, con la partecipazione dell’Orchestra da Camera del Gonfalone e del Coro Artipelago, diretto da Anna Tigli.

La prima parte del concerto vedrà l’intervento dei solisti Marta Rossi (ottavino) e Romolo Balzani (flauto), mentre la seconda vedrà l’entrata in scena del coro. Aprirà la serata il Concerto in re maggiore “Il gardellino” op.10 n.3 RV428, opera che appartiene al periodo tardo della produzione di Antonio Vivaldi e che si muove ai confini del manierismo musicale. La prima parte dell’evento si concluderà con le sonorità sospese del Concerto in minore TWV 52: e1di Georg Philipp Telemann.

A seguire, due solenni composizioni in cui si esibirà il Coro: l’Ave Verum Corpus K618, una delle pochissime composizioni di musica sacra scritte da Wolfgang Amadeus Mozart negli ultimi anni della sua vita, e alcune arie e passi del Messiah di Georg Friedrich Händel – nella versione per coro femminile a tre voci – tra cui Comfort ye my peoplee la celebre Hallelujah.

Il concerto successivo si terrà sabato 21 dicembre 2019, ore 20.30, con il Trio Helbig. Alberto Mina, violino Carlo Onori, violoncello, Michele D’Ambrosio, pianoforte. Musiche di F. Schubert e F. Mendelssohn.

———

Biglietti al botteghino:(un’ora prima del concerto)

Settore I° € 25

Settore II° € 20

Ridotti under 24 e convenzioni €15

——-



Online Classictic

https://www.classictic.com/it/concerto_di_natale_all_oratorio_del_gonfalone/74542/786238/

Settore I° € 28

Settore II° € 23

———



Info: https://www.oratoriogonfalone.eu

Contatti

Tel.066875952