Il progetto

Go Dante Go Go Go è un lungometraggio indipendente e autoprodotto, realizzato dalla Magnetic Head Production in collaborazione con numerose realtà associative del comprensorio fiorentino. Un progetto nato dal basso, che ha visto il contributo di oltre sessanta ragazze e ragazzi, tra cast e troupe, uniti nell’impegno di dar vita ad una commedia italiana originale e alternativa.

———-

Sinossi

Dante è uno studente fuoricorso di cinema, i cui lavori ermetici fino al grottesco non convincono i professori che anzi tentano di allontanarlo dall’università. A Ncasa la situazione non migliora, l’ossessiva fidanzata non crede nel suo estro ma pretende altresì che egli trovi un lavoro sicuro e si decida a procreare. Messo alle strette, il nostro tenta la fuga rifugiandosi dall’amico di sempre, Sandro, suo collaboratore storico. Sarà nel suo appartamento multietnico e in preda ai fumi dell’alcool che il giovane aspirante regista deciderà di cimentarsi in un’impresa filmica ai limiti del possibile: partecipare al Definitive Short Film Festival, concorrendo in ognuna delle sue dieci categorie divise per genere; dal film di arti marziali fino al documentario. Senza mezzi, né finanze, ma animato da un ardore spregiudicato, Dante organizza una troupe di fortuna e inizia a girare un corto dietro l’altro.

Go Dante Go Go Go alterna una cornice animata delle peripezie dell’improbabile staff di Dante, con i cortometraggi che via via vengono realizzati, in un mosaico fatto di imprevisti, problemi tecnici, ed esperimenti. Riusciranno a finire dieci corti in un mese?

Ecco il trailer.