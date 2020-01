“Conosco un sacco di idioti, incoscienti, gente piena di certezze e di pregiudizi, dei perfetti imbecilli, e come sono felici!”

Antoine ha una grave malattia: l’intelligenza. È una persona particolarmente dotata, più della media, e ha capito che la sua curiosità intellettuale è una condanna. Tenta varie strade per risolvere la sua difficoltà fino a quando prenderà la decisione definitiva, diventare stupido. Lo farà attraverso gruppi di educazione al suicidio, abuso di farmaci, ipotesi di lobotomia, lunghe serate trascorse a giocare a Monopoli.​

Ma non è così facile, il percorso è più accidentato di quanto sembri. Lui vorrebbe dimenticare di capire, appassionarsi alla quotidianità, credere nella politica, comprare bei vestiti, seguire gli avvenimenti sportivi, fantasticare sull’ultimo modello di automobile, guardare con interesse e partecipazione emotiva i programmi televisivi. Vorrebbe tutto questo. E soprattutto vorrebbe stare bene con gli altri, non capirli, ma essere come loro, fra di loro, uno di loro, e come loro condividere le stesse cose.

——–

A questo link un breve trailer dello spettacolo (con il vecchio cast).

TEATRO LIBERO

COME SONO DIVENTATO STUPIDO

dal romanzo di Martin Page

con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo, Alessia Vicardi

scene e costumi Maria Chiara Vitali

disegno luci Stefano Capra

aiuto regia Valentina Paiano

drammaturgia e regia Corrado Accordino

produzione Compagnia Teatro Binario 7

———

Date spettacolo

giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020 alle 21

domenica 26 gennaio alle 18

Biglietti

intero € 18 | under 25, over 60 e convenzionati € 13 | under 18, scuole di teatro, allievi accademie e università € 10

———–