di Plauto

Testo e traduzione: Stefano Rovelli

Regia: Christian Poggioni

Musiche: Irina Solinas

Maschere: Zorba Officine Creative

Con:

Stefano Rovelli (Menecmo I)

Federico Salvi (Menecmo II)

Eleonora Fedeli (Erozia; medico)

Federica Dragonese (Moglie di Menecmo II; Messenione)

Simone Mauri (Spazzola; Cilindro; vecchio padre)

21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 GENNAIO 2020 ore 20:30

Teatro San Lorenzo alle Colonne, Corso di P.ta Ticinese 45 – Milano

Due fratelli gemelli, omonimi e pressoché identici, si perdono e devono affrontare una comica serie di peripezie per ritrovarsi; questo racconta Menecmi, una commedia scritta da Plauto verso la fine del III secolo a.C, il cui nome deriva da quello dei due personaggi principali. Attorno all’omonimia e alla straordinaria somiglianza tra i due fratelli viene costruito da Plauto il prototipo della commedia degli equivoci, simile per genere all’Anfitrione e alle Bacchidi: la comparsa di Menecmo II, che non ha mai smesso di cercare il fratello, ad Epidamno, dove Menecmo I si è creato la sua nuova vita, scatena un susseguirsi di situazioni confusionali, comiche per necessità. A partire dall’apertura del sipario il pubblico è letteralmente travolto, la ridda di colpi di scena lo fa sussultare, scombina le carte davanti ai suoi occhi a tal punto da far provare agli spettatori la stessa confusione che colpisce Menecmo I. E così per tutta la commedia, sia gli uomini seduti a teatro sia il protagonista non fanno che agognare l’incontro dei due gemelli e lo scioglimento degli equivoci.

La nuova produzione di Kerkìs- Teatro Antico in Scena mette a frutto l’esperienza attoriale di un cast giovane avvezzo all’interpretazione dei drammi antichi unito alla regia di Christian Poggioni che imposta un lavoro sperimentale sui caratteri plautini tutti in maschera.

Per partecipare a questo e ad altri spettacoli di teatro classico, il pubblico è invitato ad associarsi a Kerkis – Teatro Antico In Scena attraverso il link www.kerkis.net o contattando la segreteria +39 351 514 2448, mail direzione@kerkis.net . I soci hanno il diritto di partecipare a tutti gli eventi e alle attività del 2020.

