An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram è l’esperienza più maestosa e immersiva che un concerto teatrale abbia mai regalato, una celebrazione della musica di Whitney Houston con quella sua stessa voce che affascinò tutto il mondo e con le sue hit che hanno definito una generazione.

La pluripremiata Fatima Robinson “una delle coreografe hip-hop e pop più richieste al mondo” (New York Times) mette in scena una produzione con una band al completo, con aggiunta di coriste e ballerine che eseguiranno coreografie originali. Davanti a loro ci sarà un’avanguardista ologramma di Whitney che canterà attraverso versioni digitalmente rimasterizzate delle sue performance live.

I costumi del tour sono curati da Timothy Snell, stilista di molte celebrità e amico storico di Whitney, che ha modernizzato il suo look iconico esclusivamente per questo show spettacolare. Il palco è stato disegnato dall’acclamato light designer e direttore creativo LeRoy Bennett, meglio conosciuto per il suo lavoro con Prince, Lady Gaga e Paul McCartney.

An Evening With Whitney è l’unico tour su Whitney Houston autorizzato e in partnership con la Whitney Houston Estate. Questo tour mondiale allarga i confini della tecnologia, dell’innovazione e dell’immaginazione e riunisce il pubblico con tutte le più grandi hits di Whitney. Un evento straordinario a cui non potranno mancare tutti i fans del nostro paese che hanno amato la voce e l’infinito talento di Whitney Houston.

In vendita suwww.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com