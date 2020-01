Probabilmente per le festività un “semplice” spettacolo di magia non sarebbe stato abbastanza, per cui in Casa del Teatro lo spettacolo che ha l’onore e l’onere di restare in cartellone al passaggio dell’anno assomiglia molto a una celebrazione, una “festa della Magia”: e non soltanto per lo show d’anteprima tenuto da Luigi Boscia, in arte Magic Willy, che intrattiene il pubblico nel foyer mentre la sala è ancora in preparazione.

A rendere Super Fantasy Magic Show una vera e propria festa sono i partecipanti: gli interpreti, Marco Aimone, Beppe Brondino e Madame Zorà, Corrado Gerbaudo, Rafael Voltan e la giraffa Gi, in trasferta cittadina dal Circolo Amici della Magia di Torino; ma anche gli spettatori, prelevati in massa dalla platea per partecipare agli esperimenti magici e farsi prendere in giro. Un vero e proprio sfottò, in effetti, ma benevolmente finalizzato all’accrescimento di quel senso di meraviglia e divertimento che accompagna lo stupore.

La produzione Muvix Europa che ha salutato il 2019 e accolto il 2020 alla Casa Teatro è quasi una lezione di Magia, se accettiamo per magia (Illusionismo) l’effetto sorprendente che scaturisce dal desiderio dello spettatore di farsi sorprendere. La tecnica e il prestigio, ci insegnano i talentuosi interpreti, non costituiscono che una misera metà del gioco magico.

Sembra inevitabile dunque incorrere nella tanto retorica “magia del Teatro”, perché quell’altra metà che permette alla Magia di essere tale risiede tutta nella facoltà degli spettatori di crearsi delle aspettative: prima che queste si verifichino, tuttavia, è necessario che il pubblico partecipi – anche senza dover salire sul palcoscenico – aggiungendo l’ingrediente magico della Fantasia (quel “Fantasy” che trova un posto di tanto rilievo nel titolo dello spettacolo).

Le rincorse, gli sgambetti, lo scontro e la danza tra Magia e Fantasia sono il cuore di uno show emozionante, divertente e profondo, che svincola il concetto classico di “spettacolo di Magia” estendendo il significato del termine alla magia scenica.

Super Fantasy Magic Show

Circolo Amici della Magia

produzione Muvix Europa

di e con Marco Aimone, Beppe Brondino e Madame Zorà, Corrado Gerbaudo, Rafael Voltan e Magic Willy (Luigi Boscia)