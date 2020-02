Dopo il successo dei concerti dello scorso anno, che hanno registrato quasi 10.000 spettatori, Bohemian Symphony – The Queen Orchestra, l’opera rock che ripropone i più grandi successi dei Queen, riprende il tour dal Teatro Augusteo di Napoli il 16 marzo 2020.

Il grande ensemble si esibirà, sempre a marzo, al Teatro Moderno di Grosseto , sabato 21, per poi far tappa al Palariviera di San Benedetto del Tronto (AP) sabato 28 e a Roma al Teatro Olimpico il 6 aprile.

Dopo le date estive (che verranno annunciate a breve) l’opera rock torna a Milano (dopo il sold out al Teatro della Luna dello scorso dicembre) al Teatro dal Verme di Milano, il 13 novembre 2020.

Definito dal pubblico “uno spettacolo travolgente”, Bohemian Symphony – The Queen Orchestra attraversa tutta la discografia dei Queen grazie alle potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi, sostenute dall’energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone e la raffinatezza degli arrangiamenti orchestrali de The Queen Orchestra, composta da archi, legni, ottoni e percussioni, diretta dal Maestro Luca Bagagli.

La messa in scena firmata da Giacomo Vitullo, che ne ha curato gli arrangiamenti con preziose citazioni al mondo classico, è arricchita dalla partecipazione di Daniele Monterosi, nel ruolo di narratore, che svelerà al pubblico le tante curiosità che si celano dietro la genesi e la storia delle canzoni della formazione britannica.

Due ore di intenso spettacolo, uno show di luci, proiezioni e live camera, per rivivere l’immensa eredità del repertorio dei Queen composto di brani indimenticabili come Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We are the Champions, Barcelona, Somebody to Love: un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e della sua intramontabile band.

Gli interpreti:

Damiano Borgi – voce

Andrea Casali – voce

Alessandra Ferrari – voce

Roberta Orrù – voce

Lorenzo Milone – chitarra

Andrea Palmeri – batteria

Enrico Scopa – pianoforte, tastiere, cori

Giacomo Vitullo – basso e cori

con

Daniele Monterosi – narratore

e

THE QUEEN ORCHESTRA

Orchestra sinfonica diretta dal Maestro Luca Bagagli