di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli

regia e consulenza drammaturgica Renato Sarti

voce “da Dio” Tony Rucco

assistente Chicco Dossi

consulenza Bruno Furnari

produzione Teatro della Cooperativa

spettacolo sostenuto nell’ambito di NEXT edizione 2018/2019, progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo

——–

Noi siamo per la gente, con la gente e in mezzo alla gente. Capito gente? Noi siamo voi e voi siete noi. Insomma, decidiamo insieme chi siamo?

Per Fuori Niguarda, gli spettacoli che il Teatro della Cooperativa porta fuori dal suo quartiere, dopo il grande successo di pubblico torna al Teatro Verdi dal 18 febbraio all’8 marzo Noi siamo voi: votatevi! di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli, con la regia e la consulenza drammaturgica di Renato Sarti.

L’Italia come sempre è nel caos. Maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi endemici del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli gran parte della colpa è dell’elevato numero di partiti politici e per questo propongono una geniale soluzione: fondarne un altro!

I nostri due eroi hanno deciso di scendere in campo, sì anche loro. Del resto nel nostro Paese, negli ultimi anni, la comicità e la politica sono sempre andate d’accordo e sembra ormai che solo il comico sappia parlare alla pancia degli Italiani e possieda il curriculum giusto per governare la Nazione.

Quindi, i due neopolitici, fautori di una nuovissima politica che non si è mai vista prima, hanno deciso di incontrare i loro potenziali elettori nei teatri di tutta Italia. I cittadini presenti in sala saranno invitati a confrontarsi con gli aspiranti candidati Cornacchione e Sgrilli sui temi del nostro tempo: ambiente, emigrazione, lavoro, scuola, cultura, sicurezza. «Abbiamo bisogno di attivisti pronti a collaborare con noi per creare un partito – se poi sarà un’associazione, un gruppo solidale, un dopolavoro ferroviario lo capiremo strada facendo – di sostenitori propositivi con cui decidere il simbolo, l’inno, in quale quartiere affittare la sede, quante penne acquistare e, soprattutto, con cui redigere l’atto costitutivo», così arringano i due salvatori della Patria.

«Il nostro programma lo fate voi, noi siamo per la gente, con la gente e in mezzo alla gente. Capito gente? Noi siamo uno di voi, anzi due. Noi siamo voi e voi siete noi. Insomma, decidiamo insieme chi siamo!».

Questa è la nuova politica.

——-

TEATRO VERDI, via Pastrengo 16 – Milano

da mar a sab ore 20.30 – dom ore 16.30

info e prenotazioni – Tel. 02 6880038 – prenotazioni@teatrodelburatto.it – www.teatrodelburatto.it – www.teatrodellacooperativa.it

NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE PRENOTAZIONI NEL WEEKEND

——-

prezzi: intero € 20/ rid. Convenzionati €14/ <25 anni €10 / >65 anni € 10 / gio biglietto unico 10€

rid. Bici università degli Studi di Milano € 8 da mar a ven e € 9 sab e dom

——-

BIGLIETTERIA

da martedì a sabato 18.00 fino al termine dello spettacolo

domenica dalle 14.30 fino al termine dello spettacolo

è comunque possibile acquistare biglietti presso la biglietteria del Teatro Bruno Munari

I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Vivaticket