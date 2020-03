Fondazione Musica per Roma e Casa del Jazz: sospese attività fino a scadenza DPCM

La Fondazione Musica per Roma, recependo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diffuso ieri sera al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, sospende le proprie attività, i concerti e i prossimi Festival “Libri Come” e “National Geographic Festival delle Scienze”, fino alla scadenza del Dpcm. Anche alla Casa del Jazz saranno sospesi tutti i concerti e le attività in essere. All’Auditorium Parco della Musica restano in funzione il botteghino, i punti di ristoro, la libreria, i Musei ove necessario con accessi contingentati. Il Parco e il botteghino per l’acquisto di tutti gli eventi in vendita, resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00, in orario continuato. Per le sole giornate di mercoledì 5 marzo e giovedì 6 marzo il botteghino sarà aperto fino alle ore 20:00.

Seguiranno a breve aggiornamenti sulla programmazione, sulle modalità di rimborso degli eventi non trasferibili ad altra data, tramite tutti i nostri canali di comunicazione (sito web, canali social e comunicazioni dirette alle mail degli acquirenti).