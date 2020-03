Rocco Papaleo in “Coast to Coast”

produzione Less is more

di Rocco Papaleo e Valter Lupo, prodotto da Carlo Pontesilli e Rocco Papaleo

Arturo Valiante | Pianoforte e altri Tasti

Guerino Rondolone | Bassi e Contrabbasso

Davide Savarese | Tamburi e Suoni

Giorgio Tebaldi | Trombone e Ukulele

Sonia Peng | Ministro dell’Ambiente

Alberto Recchia | Suono

Gianluca Cappelletti | Luci e Fotografie

Stefano Nuccetelli | Backliner e Sostegno

Giampiero Da Dalto | Organizzatore, MasterChef, Stonature e non solo

Elisa | Assistente Social(e)

Valentina Romano | Filtro per la Stampa

Valter Lupo | Assemblaggio registico

Lorenzo Puglioli | Battitore libero

Fabio Striglio e Nazzareno Bracalente | Sempre con noi

Rocco Papaleo | Lider Maximo, nonostante il fallimento del meraviglioso esperimento cubano

Se uno spettacolo ha bisogno di una presentazione, vale il sospetto che non si presenti da solo. Viceversa, se si presenta da solo, vale il sospetto che la presentazione è superflua. Nel dubbio, più che parlare dello spettacolo, parliamo di voi. Come state? Che fate stasera? Andate a teatro? Volendo, abbiamo una cosetta da proporvi. S’intitola Coast to coast. Che suggerisce l’idea di un viaggio, ma in effetti è un po’ vago. Non precisa se di piacere o di lavoro. Se di sola andata o prevede un ritorno. Non dice da dove a dove. Non indica un’andatura: lenta? veloce? risoluta? vagabonda? Non definisce nulla, se non l’intenzione di uno spostamento. Agevole? Impegnativo? Sconsigliabile? Sicuro? Concreto? Metaforico?

E poi, chi è a spostarsi? Una persona? Una comitiva? Un popolo? Ci sono confini da attraversare? Vocabolari da consultare? Diffidenze da superare? La verità è che nemmeno noi lo sappiamo di preciso.

È solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, anche a costo di non capirle. Un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, a patto che lascino tracce del nostro passaggio… Una pentola rimasta sul fuoco, l’eco di una canzone che ci ha tenuto compagnia, di un racconto che ci ha fatto sorridere o immalinconire… Cose che vengano buone per altri viaggiatori.

E poi Coast to coast vale anche per tragitti di altra natura. Da un malessere a un’allegria, da un malinteso a un accordo, da uno sgarbo a una gentilezza. Percorsi che non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria per ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone che non vogliamo perdere.

Coast to coast è l’impossibilità di fermarsi, sapere di essere transitori, comprendere che tutto è provvisorio, e per questo meravigliarsi sempre; che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino. “Ok, ma qualcosa di più preciso? Cioè, al di là delle suggestioni, di cosa parla veramente ‘sto spettacolo?”. Beh, se uno spettacolo ha bisogno di una presentazione,

vale il sospetto che non si presenti da solo. Viceversa, se si presenta da solo, vale…

Lo spettacolo fa parte de Il Teatro?#bellastoria!, abbonamento ideato dalla Fondazione CR Firenze e riservato ai giovani tra i 14 e i 19 anni.

