Teatro Verde (Roma): rimaniamo in contatto… restando a distanza!

Anche se le attività dal vivo del Teatro Verde di Roma sono state sospese, tutto lo staff (gli attori, i burattinai, i musicisti, i danzatori, i cantastorie…) si è messo al lavoro rimanere in contatto con i tantissimi bambini che ogni giorno frequentano gli spazi di Circonvallazione Gianicolense, durante le mattinée per le scuole, negli spettacoli del fine settimana nei tanti laboratori e corsi di teatro pomeridiani.

Ogni pomeriggio dalle ore 17 , infatti, il canale YouTube del teatro per bambini più longevo d’Italia trasmette nuove storie, filastrocche, canzoni inserite nella nuova playlist dall’ironico titolo “Influenzer”, per portare un po’ di buonumore (via “digitale”) in tutte le case, .

Questo l’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCyQNe3g46o-nxCyM_izgBRQ

Il Teatro Verde ha messo inoltre a disposizione dei giovani spettatori virtuali la pagina Facebook, dove potranno esprimere la propria creatività, scrivere una storia, mandare un disegno, una filastrocca o semplicemente esprimere un desiderio. https://www.facebook.com/teatroverderoma/ .