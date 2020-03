La produzione di “We Will Rock You” comunica che, a seguito del DPCM del 4 marzo recante misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le repliche dello spettacolo teatrale musicale a Milano, inizialmente previste dal 17 al 22 marzo al Teatro degli Arcimboldi, verranno recuperate dal 5 al 10 maggio 2020 . La location resta invariata. I biglietti per le nuove date saranno presto disponibili in prevendita presso i circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e presso la biglietteria del teatro. Su tutti i circuiti sarà attiva la modalità “stampa a casa”, che consentirà ai singoli utenti di recarsi direttamente agli ingressi saltando la coda in cassa. Per il circuito Ticketone sarà inoltre attivo il ritiro sul luogo dell’evento.

Le repliche rimangono identiche, pertanto i biglietti precedentemente acquistati sono validi nello stesso giorno, orario e posizionamento scelto, secondo la seguente tabella. Non sono previsti cambi o rimborso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Teatro degli Arcimboldi (teatroarcimboldi.it ).

“WE WILL ROCK YOU” a MILANO

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, Viale dell’Innovazione 20

Da martedì 5 a domenica 10 maggio

Martedì, mercoledì, giovedì ore 20.45

Sabato ore 16.00 e ore 21.00

Domenica ore 16.00 e ore 21.00

Biglietti presto disponibili online presso i circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e presso la biglietteria del teatro.

Prezzi biglietti

Platea Gold: biglietto intero a partire da 55 €

Platea Bassa: biglietto intero a partire da 45 €

Platea Alta: biglietto intero a partire da 35 €

Prima Galleria: biglietto intero a partire da 30 €

Per informazioni:

Biglietteria (aperta dal lunedì al venerdì ore 14 – 18). Telefono: + (39) 02.64.11.42.212

In occasione di concerti e spettacoli la biglietteria è aperta a partire da un’ora prima dell’orario d’inizio recita in cartellone.

Info gruppi e prenotazioni: info@grattacielo.net ; prenotazioni@grattacielo.net .

Sito Ufficiale: www.wewillrockyou-themusical.it