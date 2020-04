Questa poesia è una dedica in forma anonima ad un amico del poeta, che ne celebra gravemente l’umiltà, la grandezza e la giustizia. Spiccano i versi oscuri di memoria biblica “che splenda la luna sulla polvere / luce sul nostro destino infame“: un’ombra di morte che si dissolve nell’immagine che chiude questi versi, nei quali si annuncia l’arrivo di un figlio a dare una speranza che è più di un sogno.

Fratello delle più nobili altezze

Fratello

delle più nobili altezze,

il tuo passo è di uomo retto,

pieno d’onore come la fatica

di chi piange la via alle spalle.

Ti conosco come le donne

che mai ho veduto,

come le ombre

che lascia una parola,

come il sangue

nella volontà più ferma.

Poiché il tuo nome è caro

alla guerra,

io canto la tua pace

senza confronto

che si indigna per l’insulto

al compagno,

canto

la giustizia di chi volle una montagna

senza trionfo.

Che cento anni di lotta

passino sotto gli occhi del cielo,

che splenda la luna sulla polvere

– luce sul nostro destino infame –

che si volti una donna

al tuo piano parlare:

ogni cosa, insegni, accadrà.

Ora non viene il tempo

del sogno,

fratello – più oltre è il sogno:

viene, adesso, tuo figlio.

Giovanni Luca Valea