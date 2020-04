La poesia di oggi riporta al mito. Achille, dopo aver amato Briseide, considera ciò che ha perduto per volontà del re Agamennone. Giovanni Luca Valea mette in risalto la bellezza dell’eroe, senza dimenticare di condannare l’avidità della guerra e l’inutilità del potere: “Grandioso come è l’uomo / nella sconfitta. / È morto Patroclo, che amava / e per brama di re – / che assurdità.”

****

Mira, se desideri, la pace di Achille,

la voluttà quieta che esprime

nel volto la sua luce.

Molte notti prese Briseide

al fianco, ne chiamò il nome

perché indugiasse tra le labbra.

Mira, se desideri, la bellezza

che premia le spalle –

e come scende deliziosa la veste,

quanto splendido il sandalo,

infiniti i capelli che il vento

sparse nella guerra!

Soltanto ora, guardalo. Come china il capo,

grandioso come è l’uomo

nella sconfitta.

È morto Patroclo, che amava,

e per brama di re – che assurdità.

Giovanni Luca Valea