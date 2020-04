Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, alle ore 21, per il sesto appuntamento della rassegna Armonia e Suoni, lo Spazio Teatro No’hma presenta Orazio Sciortino in “Note di Cinema”, uno spettacolo articolato in due serate che indaga le diverse sfumature del legame tra suono e immagine.

Il musicista e compositore accompagnerà al pianoforte la proiezione di alcune importanti pellicole del cinema muto, dando vita ad una sorta di drammaturgia musicale che esalta quella cinematografica. Si parte mercoledì 15 aprile con Silent Wagner – film dedicato alla vita del celebre compositore tedesco – e si prosegue giovedì 16 aprile con la proiezione di tre cortometraggi muti a confronto: Il bambino che non si ferma mai del 1929, regia di Yasujirō Ozu, L’Etoile de mer del 1928, regia di Man Ray, e, infine, L’assassinat du duc de Guise del 1908, regia di André Calmettes e Charles Le Bargy.

Lo spettacolo, concepito come un viaggio in due tappe alla scoperta del rapporto tra musica e cinema, è stato pensato appositamente per lo Spazio Teatro No’hma, dove è stato registrato per essere poi trasmesso in streaming, in esclusiva sul canale Youtube del Teatro.

“Con il programma della rassegna “Armonie e Suoni”, lo Spazio Teatro No’hma celebra, ormai da anni, la musica e la sua vocazione per il teatro” afferma la Presidente Livia Pomodoro. “Ogni stagione mettiamo in scena un variegato programma di eventi musicali pensato per appagare diverse inclinazioni e stati d’animo e promuovere le commistioni, le confluenze e gli incontri tra generi e culture diversi”.

Per seguire lo streaming di entrambi gli appuntamenti sarà sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile , sul sito www.nohma.org oppure sul canale Youtube “Teatro No’hma”, senza bisogno di iscrizioni o password d’accesso.

——

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro.

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 21

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale Youtube Teatro No’hma

———

Note di Cinema

Con

Orazio Sciortino (pianoforte)

15 aprile 2020, ore 21 – Silent Wagner

Regia Carl Froelich

Cast: Giuseppe Becce (Richard Wagner), Olga Engl (Cosima von Bülow), Manny Ziener (Minna Planer), Ernst Reicher (Ludwig II) e Miriam Horwitz (Mathilde Wesendonk)

Musiche di Orazio Sciortino

****

16 aprile 2020, ore 21 – Tre cortometraggi muti a confronto

Il bambino che non si ferma mai

Regia Yasujirō Ozu

Musiche di Francis Poulenc

L’Etoile de mer

Regia Man Ray

Soggetto Robert Desnos

Musiche originali di Orazio Sciortino

L’assassinat du duc de Guise

Regia André Calmettes e Charles Le Bargy

Musiche originali di Camille Saint-Saëns