Domenica 5 aprile, alle 17, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro pubblicherà sul proprio canale Youtube l’inedita registrazione di Sax crime. Assassinio al jazz club, spettacolo musicale andato in scena la scorsa stagione presso i propri spazi di via Orcagna. La pièce racconta una rocambolesca indagine per locali notturni in un alternarsi di note, canzoni blues, intrecci amorosi e scazzottate.

L’appuntamento fa parte della nuova rassegna di spettacoli online No’hma alla ribalta: una selezione delle rappresentazioni più belle e significative della storia di No’hma, rese disponibili sul canale Youtube “Teatro No’hma” – senza bisogno di iscrizioni né password d’accesso –ogni domenica fino alla fine della quarantena.

“Attraverso questa nuova iniziativa vogliamo essere ancora più presenti nella quotidianità del nostro pubblico” afferma la Presidente Livia Pomodoro. “L’idea è figlia del successo riscosso dallo streaming nel mese appena trascorso. Migliaia di spettatori si sono connessi al nostro canale Youtube per assistere alle dirette degli spettacoli; vuol dire che il pubblico ha apprezzato la nostra vicinanza in questo momento complicato”.

Per scoprire i video che lo Spazio Teatro No’hma pubblicherà ogni settimana e rimanere aggiornato su tutte le novità, è sufficiente iscriversi alla newsletter dal sito www.nohma.org oppure seguire direttamente il canale Youtube “Teatro No’hma”.

——–

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale Youtube Teatro No’hma

———

Sax crime. Assassinio al Jazz Club

Produzione: Mirabilia Teatro

Regia: Andrea Murchio

Testo: Franco Bergoglio

Con: Andrea Murchio, Alessia Olivetti, Alfredo Ponissi (sassofono), Claudio Nicola (contrabbasso) e Francesco Brancato (batteria)