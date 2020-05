Assicurazione Gratuita per Attori

Anche nell’emergenza Covid -19 il settore dello spettacolo trova sostegno nell’attività di Artisti 7607, la collecting che gestisce i diritti connessi al diritto d’autore spettanti agli artisti interpreti ed esecutori. La prima collecting italiana ad aver istituito rimborsi economici per gli artisti, convenzioni, sportelli gratuiti di consulenza legale e fiscale, raggiunge un altro obiettivo senza precedenti: una copertura assicurativa gratuita con la compagnia Assimoco, in collaborazione con Banca Etica e Caes Italia, per tutti gli artisti mandanti della collecting.

A partire dal 18 Maggio 2020 la copertura gratuita è annuale, operante anche qualora l’artista assicurato avesse già in corso proprie coperture per diaria da ricovero (in questo caso le indennità verrebbero comunque liquidate), prevede il riconoscimento di un’indennità giornaliera e include casi di infortunio/ ricovero/ convalescenza anche derivanti da Covid-19.

«Da sempre lavoriamo per sostenere concretamente gli attori e siamo certi che anche questa nostra iniziativa farà da apripista, com’è stato per i compensi ai provini o per le indennità rapidamente stanziate in emergenza Covid» afferma Cinzia Mascoli, presidente di Artisti 7607, la collecting fondata da Urbano Barberini, Paolo Calabresi, Luca D’Ascanio, Augusto Fornari, Elio Germano, Carmen Giardina, Neri Marcoré, Cinzia Mascoli, Alberto Molinari, Paco Reconti, Alessandro Riceci, Claudio Santamaria e Giulia Weber e che oggi conta quasi 3000 iscritti.

Info sulla copertura assicurativa gratuita di Artisti 7607 al link: https://www.artisti7607.com/copertura-assicurativa-per-artisti-7607/