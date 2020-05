Riapertura del Mart (Rovereto)

By

Si riapre. È ufficiale. Il Mart riparte senza ridurre né gli orari, né la proposta. L’unica cosa ridotta sarà la tariffa di ingresso che per tutto il mese di giugno sarà di 1 euro.

Come sempre l’offerta del museo si articola su tre sedi: il Mart, la Casa d’Arte Futurista Depero, la Galleria Civica di Trento.

Al museo i visitatori troveranno centinaia di opere nell’ esposizione permanente, un viaggio attraverso i grandi capolavori dell’arte degli ultimi 150 anni. Inoltre, come sempre, mostre temporanee, visite guidate, attività per famiglie.

Per garantire le migliori condizioni di accoglienza all’interno degli ampi spazi espositivi, i visitatori sono invitati ad acquistare i propri biglietti online.

Riapre su appuntamento anche l’ Archivio del ’900 e la Biblioteca del Mart, dal 3 giugno. Prenotazioni archives@mart.tn.it (per gli archivi storici) e library@mart.tn.it (per la biblioteca).

A disposizione dei visitatori fin dal primo giorno anche i servizi museali: il Mart Shop e il Café Bistrot, gestito dal rinomato chef Alfio Ghezzi.

———

Visite guidate

Confermate le visite guidate, della durata di un’ora e quindici minuti, destinate eccezionalmente a piccoli gruppi.

Meno persone alla volta, più attenzione ai nuclei familiari, per un’esperienza unica ed esclusiva.

Nel post pandemia, i mediatori culturali del Mart condurranno il pubblico alla scoperta degli spazi aperti del Museo attraverso l’ iconica architettura di Mario Botta e il Giardino delle Sculture, oltre che all’interno delle Collezioni permanenti.

Le visite avranno luogo ogni domenica alle 15.

Proseguono anche le visite alla Casa Depero e alla Galleria Civica di Trento, ogni prima domenica del mese alle 11.

Costo 2 euro a persona, oltre al prezzo del biglietto.

Per chi lo desidera è possibile prenotare visite guidate riservate, visite animate per bambini, o visite laboratorio. Proposte per tutte tre le sedi, costo 80 euro, prenotazioni tramite il Numero verde Mart 800 397760.

Sono inoltre disponibili, adeguatamente sanificate, le audioguide e le videoguide per approfondire il percorso di visita al Mart o alla Casa Depero.

———

Mostre temporanee

Prorogate fino al 23 agosto le mostre aperte al Mart pochi giorni prima del lockdown a cui si aggiungono, dal 26 giugno, la personale di Carlo Benvenuto e due Focus di approfondimento sulle Collezioni museali.

Prorogate per tutta l’estate anche le mostre alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica di Trento.

Scopri tutte le mostre

www.mart.tn.it/m ostre

———-

Info, biglietti, contatti