Saint Louis College of Music: “Art Beating – Open Day Online”

Sabato 9 maggio, “Art Beating”, l’Open Day del Saint Louis in versione Web Meeting dedicato ai corsi di Tecnico del Suono e Musica elettronica.

In questo momento in cui gli spostamenti sono limitati a causa dell’emergenza Covid-19, una giornata online per conoscere i corsi accademici di Tecnico del Suono e Musica elettronica del Saint Louis, prima e unica Istituzione privata in Italia autorizzata dal Miur a rilasciare titoli accademici di I e II livello.

Iscrivendosi all’Open Day del 9 maggio, dedicato in via esclusiva ai Dipartimenti di Tecnico del Suono e Musica elettronica, sarà possibile partecipare gratuitamente a workshop e lezioni dimostrative in videoconferenza, incontrando online i docenti dei corsi, i quali saranno a disposizione per attività di orientamento e informazioni relative all’offerta formativa del Saint Louis, la più importante realtà didattica italiana di Alta Formazione Artistica Musicale, con studenti di eccellenza provenienti da tutta Europa.

Dipartimento di Tecnico del suono. Percorsi accademici di primo e secondo livello, a numero chiuso e selezionato, per la formazione di sound-engineer professionisti per gli studi registrazione, per eventi live, per il cinema e per studi radio-televisivi, ma anche producer di musica elettronica attraverso l’utilizzo professionale di software allo stato dell’arte, quali Max, Ableton, Cubase, Pro-Tools.

Dipartimento di Musica elettronica. Il Dipartimento rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia musicale, con percorsi accademici di primo e secondo livello, a numero chiuso e selezionato, per la formazione di artisti, Music Producer e compositori di musica elettroacustica, attingendo ispirazione, tecniche e conoscenze anche da ambiti trasversali, quali la musica classica, la musica per film, il jazz e il rock, in una visione attuale e professionalizzante.

Completano l’offerta formativa del Saint Louis i percorsi pre-accademici per completare la propria formazione e portarla al livello idoneo per l’accesso ai corsi accademici e percorsi personalizzati per iniziare, approfondire, specializzarsi, crescere.

——-

Programma Open Day 9 maggio 2020

La giornata si apre con un incontro di Orientamento, a cura dei docenti Luca Proietti e Fabrizio Angelini, dedicato ad entrambi i Dipartimenti, dove verranno illustrati i diversi percorsi formativi, con un focus su piani di studi, programmi didattici e sbocchi professionali.

A seguire, i partecipanti potranno scegliere tra diverse proposte di workshop in videoconferenza:

“Competenze e Strumenti del Fonico” a cura di Fabrizio Angelini e “Il Riverbero: tipologie e applicazioni” a cura di Davide Prestanicola per chi è interessato al percorso accademico di tecnico del suono;

“Programmazione di un brano musicale attraverso Ableton Live” a cura di Luca Spagnoletti per chi è interessato al percorso accademico di musica elettronica;

“Sound Design con sistemi modulari” di Luca Proietti e “Tecniche di produzione musicale” di Luigi Zaccheo per approfondire il midi e la produzione musicale, componenti importanti per entrambi i percorsi accademici.

È prevista una partecipazione attiva ad ogni workshop, interagendo con i docenti, previa registrazione su Zoom (i link saranno comunicati privatamente ai partecipanti, dopo aver effettuato la registrazione all’incontro di Orientamento: https://zoom.us/j/98846242081 ). Ogni meeting prevede un numero limitato di persone, proprio per consentire una migliore interattività e fruibilità della lezione.

——–

Calendario Open Day 9 maggio

Webinar

h 10:00- 11:30 Orientamento generale con Luca Proietti e Fabrizio Angelini

Link per la registrazione: https://zoom.us/j/98846242081

Workshop in Web Meeting

h 11:30 “Competenze e Strumenti del Fonico” a cura di Fabrizio Angelini

h 12:00 “Programmazione di un brano musicale attraverso Ableton Live” a cura di Luca Spagnoletti

h 13:00 Sound Design con sistemi modulari” a cura di Luca Proietti

h 14:00 “Il Riverbero: tipologie e applicazioni” a cura di Davide Prestanicola

h 14:30 “Tecniche di produzione musicale” a cura di Luigi Zaccheo”

h 15:30 “Coding e Sound Design. Ambienti di sviluppo interattivi per il sound design e il tempo reale” a cura di Federico Placidi