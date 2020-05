Teatro di Roma: ecco gli appuntamenti dal 5 al 10 maggio

Per la settima settimana, dal 5 al 10 maggio, #TdROnline continua ad arricchire l’offerta culturale su tutti i canali social del Teatro di Roma (Facebook, Instagram e YouTube).

La programmazione digital inizia con il consueto appuntamento di martedì (ore 16) con il talk dedicato all’Arlecchino di Valerio Binasco, spettacolo approfondito attraverso i temi contemporanei della fame e della povertà, con i contributi del critico cinematografico Alberto Crespi e della giornalista Marta Fana, nel tentativo di connettere la maschera della commedia dell’arte ai nuovi racconti sul presente.

Un omaggio sentito all’artista e attivista Giacomo Verde, pioniere della videoarte italiana, venuto a mancare nei giorni scorsi, che #TdROnline vuole ricordare proponendo mercoledì (ore 12) il video della sua ultima performance Il piccolo diario dei malanni, un testamento umano dell’arte per la vita, che sarebbe stato programmato in Stagione al Teatro Torlonia.

Platea virtuale dedicata alla parola poetica e letteraria, che anche giovedì si presenta con un doppio affaccio quotidiano all’interno del palinsesto online: alle ore 12 Lino Musella dà voce a uno dei passaggi più evocativi delle Lettere a un giovane poeta di Rainer Maria Rilke,

regalando al pubblico un’intesa lettura, soltanto da ascoltare, per perdersi nei pensieri e nei labirinti di questo breviario poetico sulla vita e sull’essere al mondo per ritrovare se stessi; mentre alle 16 secondo appuntamento con Roberto Rustioni che legge frammenti dalle opere di Anton Cechov, con cui omaggiare il nostro personale sanitario attraverso i versi dello scrittore russo, anche medico, che ha dedicato immense parole alla scena destinate a farsi carne e umanità.

A spasso tra le pagine di fantascienza che agganciano il presente, venerdì (alle 16), con lacasadargilla che propone L’anello debole, un’opera narrativa per parole e immagini, dal racconto La soluzione della mosca di Alice Bradley Sheldon, scrittrice costretta a travestire al maschile il suo vero nome firmandosi James Tiptree Jr fino al 1977. L’opera verte attorno al dilagare di un virus che colpisce gli uomini rendendoli assetati di sangue femminile, un’epidemia di violenza di genere che fa emergere il concetto – scientifico, sociale e immaginifico – di ‘anello debole’ nel sistema di sopravvivenza degli umani.

Nelle spire di questo tempo sospeso, domenica (ore 16), Giorgina Pi con Bluemotion rivisitano il mito classico con Tiresias, appunti dalla vita di adesso, per uno sguardo sul presente servendosi di quello dell’indovino cieco che vede oltre il visibile, partendo da alcuni estratti di Resta te stessa, la riscrittura che ne ha fatto la drammaturga, poetessa e rapper inglese Kate Tempest.

Giorgio Barberio Corsetti continua a tenere aperto un dialogo diretto con artisti italiani e internazionali, che incontra virtualmente per rinnovare la conversazione sul teatro e immaginare il teatro che verrà. Questa settimana doppio appuntamento con due potenti figure femminili della scena contemporanea: mercoledì (ore 19) l’incontro con la scrittura inesorabile di Lucia Calamaro, drammaturga e regista, tre volte premio Ubu, che ha saputo inventare una nuova lingua teatrale, autoriale e pervasiva, nel tentativo di scandagliare la psiche umana; e sabato (ore 21) l’incontro con la scrittura centrata sul corpo di Phia Ménard, regista, artista performativa e giocoliera francese, che sfida le convezioni e il diritto di essere fuori norma; con la sua compagnia Non Nova è stata apprezzata con Vortex e L’après-midi d’un foehn al Teatro India lo scorso febbraio, e tornerà protagonista all’Argentina nella prossima stagione.

Radio India continua a riempire i silenzi, trasformando in ascolto la dimensione ‘dal vivo’, paesaggi e performance, dalla musica alla parola al suono, tutti i giorni live dalle ore 17 alle 20 e in diretta streaming su www.spreaker.com , poi in podcast anche su spotify e social del Teatro di Roma. Oltre alla programmazione consueta, le strisce quotidiane accolgono ospiti d’eccezione: Asia Argento, mercoledì, nella rubrica Disco presenta Blood on the tracks di Bob Dylan; Laura Scarpini è protagonista della rubrica Record, giovedì, intervistata da Michele Di Stefano; mentre Daria Deflorian in Persone, venerdì, incontra Enrico Castellani di Babilonia Teatri; ospite speciale di Muta Imago è John Cascone, venerdì, in Sparizioni.

Non mancheranno le Fiabe della Buonanotte di teatrodelleapparizioni (mercoledì, venerdì e domenica alle ore 2; e l’appuntamento domenicale con Luce sull’Archeologia (ore 12), tra storia, poesia e musica, questo terzo incontro Per volere degli dèi racconta Cartagine e la sua nota regina in una forma inedita.

