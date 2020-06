In questa poesia, velatamente autobiografica, Giovanni Luca Valea racconta del grande amore per la libertà, forse incompreso, della bellezza di una donna e di una vita dura, senza compromessi

***

“Cosa è importante, per te?”

E aveva il viso caro

di chi piange alla sera.

“Forse l’amore?”, chiese.

“Essere per bene, la schiena

dritta”, rispose l’uomo.

Fumava Gauloises,

tornava dalle terre di Francia.

“E io, io non sono bella?”,

ripeteva la fanciulla.

“Come la rivolta, la lotta,

come la strada che porta

alla libertà”;

ma non erano, quelle, parole

che sperava.

“Più dell’anarchia, Jean?”

E Jean, allora, mise la mano

sul cuore.