Roma – Banco 24

È quasi notte. In una periferia romana, tra storie di ordinaria criminalità, scontri generazionali, segreti, odio e amore, si consuma la storia di Loredana, ex prostituta, che con fatica gestisce un banco alimentare in un mercato rionale e di sua figlia Karida, di 17 anni, studentessa, con un futuro da pasticcera.

Roma Banco24 è una favola moderna. Una favola tutta romana che racconta l’amore, la violenza, e la voglia di rivincita.

In attesa di un brindisi notturno per festeggiare il compleanno di Karida, che compie 17 anni, Loredana decide di confessare un segreto che ormai non riesce più a tacere: ha contratto un pesante debito con un usuraio ucraino e la loro vita è in pericolo. La confessione mina l’equilibrio precario che regola la loro già difficile convivenza; ne scaturisce uno scontro che trascende le generazioni, confonde le età, i ruoli, rievoca goffamente il passato ma soprattutto le trascina ineluttabilmente verso la resa ad un destino che sembra già scritto. Roma Banco24 è la cronaca di una reazione coraggiosa, è la scrittura di un dramma antieroico, è il racconto di una borgata dove avvengono le cose che non si possono dire e dove Loredana e Karida, a modo loro e senza farsi troppe domande, anche stavolta troveranno una via d’uscita. In una notte le loro vite cambieranno per sempre.

dal 27 ottobre all’8 novembre 2020 (h 21.00, mercoledì 28 e 4 h 17.00, domenica 1 e 8 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Comunicazione: info@teatrovittoria.it e uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 26/over 65): platea € 23, galleria € 20

bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14

Teatro Segreto

presenta

ROMA – BANCO 24

di Gabriella Silvestri

con Gabriella Silvestri e Marta Mannella

regia di Federico Vigorito

aiuto regia Mariana Higuita Tamayo

foto di scena Giacomo Gattini – direzione di scena Umberto Pischedda

disegno luci Valerio Camelin – scene e costumi Area5lab