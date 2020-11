«ARF! presenta: Qualcos’altro!» diventa… #Qualcosaltro!

Che Roma sia in zona gialla, arancione o rossa, la pandemia non ferma ARF! che, dopo l'annullamento delle mostre di Silvia Ziche, Darwyn Cooke, Dave Johnson e COme Vite Distanti al Mattatoio Testaccio, causa DPCM dello scorso 3 novembre, "riconverte" online la quasi totalità dei propri contenuti, ma non tutti.