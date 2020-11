Barezzi Festival: Vinicio Capossela e Marlene Kuntz

Ecco sbocciare nuove gemme che non ti aspetti. Vinicio Capossela e Marlene Kuntz impreziosiscono il XIV Barezzi Festival confermando la propria inattesa partecipazione in due concerti in live streaming originali ed esclusivi, pensati per questa speciale edizione del Barezzi Festival. Inoltre la line up si arricchisce anche dei concerti di Post Nebbia e Sara Loreni.

Così grazie alla disponibilità degli artisti, al coraggio e alla determinazione del Teatro Regio di Parma e del Barezzi Festival di portare la musica dal vivo più vicina a ciascuno di noi – perché #laculturacura, secondo uno dei temi di Parma Capitale Italiana per la Cultura 2020+21 -, si superano gli ostacoli che in questo difficile contesto sembrano farsi insormontabili.

È stata una dichiarazione d’amore per Parma, il Teatro Regio, il Barezzi Festival e il suo pubblico quella di Vinicio Capossela e Marlene Kuntz che, insieme a Post Nebbia e Sara Loreni, hanno accettato a ventiquattr’ore dal debutto, di unirsi a noi e alle altre Gemme di questa edizione: Brunori Sas, Margherita Vicario, Pop X, Fadi, Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo, William Manera, dichiara Giovanni Sparano direttore artistico di Barezzi Festival. Ringrazio Andrea Laszlo De Simone, Massimo Volume e Colombre che quest’anno non potranno esibirsi e ci auguriamo di avere nuove occasioni per poterli accogliere e applaudire.

Prende dunque testardamente il via domani la quattordicesima edizione di Barezzi Festival, in programma il 13 e 14 novembre, trasmessa interamente in streaming dal Teatro Regio di Parma su teatroregioparma.it tramite la piattaforma Payperlive di Zeye.

La line up del festival, pur variata, continua a essere composta dai nomi più affermati e dalle promesse più brillanti del panorama musicale italiano: Brunori Sas, Vinicio Capossela e Marlene Kuntz, che saranno in live streaming; Margherita Vicario, Pop X, Fadi, Post Nebbia, Ettore Giuradei, Sara Loreni, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo e William Manera, protagonisti di concerti esclusivi disponibili sulla piattaforma dalle ore 19.00 del giorno di programmazione.

Il Teatro Regio accoglierà e libererà i loro talenti in luoghi inusuali, alcuni dei quali non sono mai stati prima d’ora spazi performativi, come la Sartoria, la Sala di Scenografia, il Ballatoio del Palcoscenico, che si svelano oggi per la prima volta anche al pubblico diventando la sorprendente ribalta di emozionanti concerti.

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 novembre 2020 alle ore 20.00 il palcoscenico del Teatro Regio ospita in diretta streaming il concerto di Brunori Sas, una delle gemme più brillanti del panorama musicale italiano contemporaneo, il cui ultimo lavoro discografico Cip! ha vinto la Targa Tenco 2020 come Miglior Album. Il cantautore calabrese sarà accompagnato in trio dai suoi musicisti. I proventi della vendita dei biglietti del concerto, così come l’intero cachet dell’artista, andranno a sostenere, attraverso il collettivo Approdi e l’Associazione La Terra di Piero, i lavoratori dello spettacolo dal vivo della Calabria.

La serata è arricchita dai concerti realizzati in esclusiva per Barezzi Festival che il pubblico troverà sulla piattaforma e potrà ascoltare a partire dalle ore 19.00. Protagonisti Fadi, cantautore afro-romagnolo finalista a Sanremo Giovani tra le rivelazioni musicali di questo 2020, in un intimo home concert; i Post Nebbia, band padovana nata dalle esplorazioni di home recording di Carlo Corbellini fresca del successo del nuovo album Canale Paesaggi, che si esibiscono sul palcoscenico; la raffinata voce di Guido Maria Grillo, che si libra nella Sala di Scenografia, e il cantautore e pianista siciliano William Manera dal Ballatoio del Palcoscenico.

Sabato 14 novembre 2020 alle ore 20.00 in live streaming sul palcoscenico del Regio arriva Vinicio Capossela, amato artista il cui inesauribile estro creativo e poetico quest’anno festeggia trent’anni di carriera, cominciati con il successo dell’esordio discografico “All’una e trentacinque circa”. Il suo concerto per Barezzi sarà unico e speciale, un omaggio ai grandi mecenati della sua vita.

Alle ore 22.30 sempre dal palcoscenico del Regio in diretta i Marlene Kuntz, la band capitanata da Cristiano Godano che ha fatto la storia dell’alternative rock in Italia ed è per la prima volta ospite di Barezzi Festival.

Protagonisti dei concerti esclusivi disponibili sulla piattaforma dalle ore 19.00 saranno Margherita Vicario, cantautrice e attrice romana dal talento versatile e dalla grande libertà creativa, che si esibisce sul main stage del Regio, e i live acustici dello straniante e imprevedibile collettivo trentino Pop X che nella Sala di Scenografia interpreta il malinconico it-pop dai tocchi caraibici del loro Antille, di Ettore Giuradei e il suo cantautorato delicato dalla Sartoria del Regio e dell’elegante performer, producer e cantautrice Sara Loreni, dal Ridotto del teatro con la sua loop station. In home concert, la cantautrice romana Valentina Polinori con il suo ultimo disco Trasparenti.

BIGLIETTI, RIMBORSI, AGEVOLAZIONI PER SPETTATORI SENSIBILI E DIVERSAMENTE ABILI

Il pubblico può seguire via streaming il XIV Barezzi Festival acquistando su teatroregioparma.it i biglietti per ciascuna delle due giornate, secondo il programma indicato (ven 13/11, biglietto per 5 concerti €12,90; sab 14/11 biglietto per 7 concerti €12,90), oppure l’abbonamento alle due giornate (12 concerti €19,90).

Tutti i concerti, comprese le registrazioni dei live streaming resteranno disponibili su teatroregioparma.it e potranno essere acquistati fino al 30 novembre prossimi.

Gli spettatori sensibili e diversamente abili hanno la possibilità di seguire lo streaming gratuitamente, sino al raggiungimento degli accessi dedicati disponibili, facendone richiesta a biglietteria@teatroregioparma.it .

Coloro che desiderano richiedere il rimborso del biglietto per le variazioni occorse al programma, possono farlo entro le ore 12.00 del 14 novembre scrivendo a biglietteria@teatroregioparma.it

IL BAREZZI FESTIVAL

Il festival, organizzato e prodotto dal Teatro Regio di Parma e nato da un’idea di Giovanni Sparano, che ne cura la direzione artistica, si ispira alla figura di Antonio Barezzi, il mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sostenendone gli studi. E sarà proprio un novello Barezzi, di cui l’oste Diego Sorba vestirà i panni, a guidarci tra i diversi concerti: un presentatore venuto dal passato per aiutare a vivere meglio il presente e proiettarci verso il futuro.

Il Barezzi Festival, sin dall’inizio, si caratterizza per una tensione costante tra sperimentazione e recupero della tradizione, con lo sguardo teso in avanti e la consapevolezza del passato. In quattordici anni ha ospitato centinaia di artisti internazionali tra i quali: Franco Battiato, Wim Mertens, Brad Mehldau, Joshua Redman, Clap Clap, Philip Glass, Herbie Hancock, Stefano Bollani, Rufus Wainwright, Gary Lucas, Ulver, Benjamin Clementine, The Notwist, Brian Auger, Fred Wesley, Enrico Rava, Morton Subotnick, Giovanni Lindo Ferretti, Michael Kiwanuka, Anna Calvi, Paolo Conte, Echo and the Bunnymen, Calexico, Nils Frahm.

PARTNER E SPONSOR

Il XIV Barezzi Festival è realizzato nell’ambito di Parma Capitale Italiana per la Cultura 2020+21 grazie al contributo di: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, oltre che con il sostegno della Fondazione Cariparma e dell’Associazione Parma, io ci sto! Main sponsor, Conad Sapori e Dintorni, Chiesi Farmaceutici, Ares. Sponsor Toyota Italia, Albinea Canali Partner La Toscanini Otium Tabarro, Alberto, Orfeo Hospitality Partner Novotel Streaming a cura di Zeye

Produzione e Organizzazione Teatro Regio di Parma

Direzione artistica Giovanni Sparano

