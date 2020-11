Il Teatro Nuovo di Pisa non si arrende

Spettacoli in streaming per i prossimi mesi

Di fronte alla chiusura al pubblico delle sale teatrali, il Teatro Nuovo di Pisa non rinuncia al suo ruolo di promotore culturale, artistico e sociale, e risponde con un progetto di spettacoli interamente in digitale.

L’idea è quella di coinvolgere gli spettatori, che avranno modo di poter assistere agli spettacoli tramite dirette streaming di qualità effettuate dal palco del teatro. Un’opportunità sia per gli artisti toscani, che potranno continuare a portare avanti il proprio lavoro e ad esibirsi, sia per il teatro, che potrà tener viva la propria arte, malgrado il periodo di incertezza che stiamo vivendo e portare avanti un progetto innovativo e coinvolgente.

Consapevoli della diversità dell’esperienza in streaming rispetto a quella dal vivo, il Teatro Nuovo si cimenterà in questo ambizioso progetto con spettacoli teatrali e concerti. A partire da metà novembre 2020 fino ai primi di gennaio 2021, il pubblico potrà collegarsi ogni venerdì per la diretta dello spettacolo, cui seguirà, il giorno seguente la replica. La proposta è quella di una programmazione diversa ed eclettica per cercare di andare incontro ai tanti gusti del pubblico, dal cabaret alla prosa, dai concerti in prima nazionale al teatro per bambini. Nei prossimi giorni uscirà sui social e sul sito la programmazione.