Mercoledì 25 novembre alle ore 21 il teatro OnLife inaugura la dodicesima edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro” con un evento che rende unica la nuova stagione che, ancora una volta, abbraccia tutto il mondo, e raggiunge il pubblico ovunque, per una platea infinita.

Lo spettacolo, che andrà in scena in esclusiva sul palcoscenico virtuale dei canali OnLife e streaming del teatro di via Orcagna a Milano, è un suggestivo racconto dedicato al Pansori, capolavoro della tradizione orale coreana, proclamato quinta proprietà culturale intangibile del Paese nel 1964, e nominato dall’Unesco, nel 2003, patrimonio immateriale dell’umanità.

Pansori è l’unione del termine “pan” che significa “luogo dove molte persone si riuniscono” e “sori”, “suono della natura”.

E’ un monodramma in stile operistico che mette in scena sentimenti come gioia, rabbia, sofferenza e felicità, in una performance che si articola tra canto e musica, lamento e melodia, sulla base di una partitura solo orale, tramandata di “bocca in bocca”, da maestro ad allievo.

Lo spettacolo presentato dal Teatro No’hma è magistralmente interpretato dalla cantante Kim Jung-min, depositaria dei segreti intangibili di questa arte antica, che si presenta in abito hanbok , tipico dell’arte tradizionale della dinastia Joseon, e accompagnata in quattro storie cantante, dette madang, da un virtuoso maestro gosu.

“Con questo evento, nato dalla collaborazione con il consolato della Repubblica Coreana a Milano – spiega Livia Pomodoro, Presidente del Teatro No’hma – apriamo il nostro cartellone internazionale 2020/2021 con un’opera che ci fa abbattere barriere culturali e geografiche, in nome di un teatro aperto alle contaminazioni, alle sperimentazioni e alle tradizioni, elementi alla base del “teatro nudo” di Teresa Pomodoro”.

Per non perdersi l’evento basta collegarsi mercoledì e giovedì al sito www.nohma.org e seguire le indicazioni riportate in homepage.

Lo spettacolo sarà comunque sempre visibile sul canale You Tube del teatro.

——-

Pansori

con

Jung Min KIM voce

Taebaek LEE gosu – percussioni

Cheongman KIM gosu – percussioni

Kwangsoo CHOI gosu – percussioni

Sangjoon LEE piri

Heeyoung LEE haegeum

Jihyun SUNG tastiera

Taejin PARK basso elettrico

Jihoon CHOI prima batteria

Seungho LEE seconda batteria