Rock Contest avanti tutta!

Atlas Palace, Gaube, Hurricane, Jester Society, Malva, Quiet Pig: sono i sei artisti/gruppi in gara lunedì 23 novembre nella terza selezione del Rock Contest 2020, concorso musicale online per emergenti under 35 organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Publiacqua.

Appuntamento alle ore 21 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana. E ancora, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio.

Ospiti fuori concorso saranno Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, con un live esclusivo a pochi giorni dall’uscita di “Quello che conta”, album tributo a Luigi Tenco.

A darsi battaglia, invece: da Barletta con molto dream pop ecco Atlas Palace, progetto di Cosimo Cirillo, musicista e ingegnere del suono. Su acque rock, synth pop e hip hop galleggiano i bresciani Jester Society mentre a Firenze, i Malva, fondono atmosfere sognanti con l’estetica della parola. E ancora, l’organ punk intriso di anti-folk dei pratesi Quiet Pig; Lorenzo Cantini aka Gaube, da Grosseto, con un songwriting votato al prog rock; tra Milano e Londra si muove David Maria Campese con il progetto Hurricane, brani e umori con radici nel folk inglese.

Intanto è arrivato il primo verdetto: vincitrice della serata inaugurale, Bob & The Apple è la prima band a conquistare un posto per la finalissima del 21 dicembre. Ricordiamo che a stilare la classifica di ogni serata sono una giuria di addetti ai lavori e il pubblico: si può votare online sulla pagina www.rockcontest.it, per questo terzo appuntamento il termine scadrà alle ore 22 di mercoledì 25 novembre.

Declinato in “Computer Age Edition”, il Rock Contest torna con una formula rinnovata e completamente online: 30 band/artisti da tutta Italia – selezionati tra oltre 600 iscritti – in scena ogni lunedì, fino al 7 dicembre. Finalissima il 21 dicembre.

In palio premi pensati per la crescita artistica e la promozione, tra cui il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (al gruppo che meglio esprimerà la condizione giovanile) e il Premio Ernesto De Pascale a chi presenterà la migliore canzone in italiano.

Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit.