SEKRET: uno stile di vita

Questa intervista o forse sarebbe più appropriato chiamarla storia nasce da una fortunata casualità, colpevole una curiosa scritta, una particolare ”ricetta” su una

vetrina in via San Gallo nel centro di Firenze, calligrafia rotonda, pennarello colorato

e parole che arrivano, quasi ti toccano.

1 kg di amore! Una lattina di buon umore

1 cucchiaio di gioia

1 litro di simpatia

6 cucchiai di fiducia (può variare)

Gentilezza e pazienza quanto basta!

Tanto è bastato per farmi fermare, dopo aver letto le parole lo sguardo è andato oltre al vetro, che vendono? Mah! Sul momento non sono riuscito a capirlo, guardo dentro… nessuno, sono curioso! Entro, permessooo …l’ambiente è gradevole non affollato di oggetti ma con tante cose per me poco identificabili, dall’altra stanza sul retro esce una giovane ragazza, indossa la mascherina di ordinanza, di questo tempi obbligatoria, ma si vede dagli occhi che mi sorride, posso guardare? Certo! Ancora non ho capito cosa vendono. Diverse cose abbastanza strane, forse le solite cose a dire il vero ma comunque diverse, si c’è decisamente qualche cosa di diverso.

Ma cosa vendete di preciso? Mentre la domanda mi esce penso alla sua intrinseca stupidità, avrebbe potuto rispondermi o pensare: ma che sei entrato a fare se non hai nemmeno capito cosa vendiamo? La risposta oltre a rincuorarmi mi apre un mondo, vendiamo uno stile di vita! Ecco cosa c’era di diverso!

SEKRET questo è l’originale nome di questa start-up fondata da Ana Vianna Ingegnere e biologa nata in Brasile a Belorizzonte, il suo entusiasmo è palpabile quasi solido, contagioso, a cui va attribuito ancor più valore considerando il periodo di piena crisi pandemica in cui ci stiamo dibattendo. Ana promuove la ricetta a base di positività esplosiva, la cura ( L ) “LOVE” come lei stessa la definisce, “LOVE” la parola immensa, “LOVE” verso le persone, verso l’ambiente e verso tutti i metodi di sostenibilità per uno stile unico e virtuoso. SEKRET è una SOCIETÀ BENEFIT che ha lo scopo di perseguire, promuovere e sviluppare uno stile di vita che si fonda sui VALORI-BASE relativi alla dimensione ambientale, sociale etica ed anche di business che rappresentano il patrimonio comune dell’umanità.

Mi guardo intorno e comincio a capire il significato del “diverso” che poco fa solo percepivo, riconosco adesso gli oggetti che tutti conosciamo ma sono “diversi” a partire dalle cannucce per le bibite ma non in plastica ma in acciaio inox, agli assorbenti in stoffa lavabili ai dischetti per il trucco anche questi in stoffa, lavabili, ad altri oggetti sempre con materiali riciclati / sostenibili per realizzare oggetti di ogni tipo e servizio, palloni da rugby trasformati in borse ecc ecc.

Consiglio vivamente una visita potrete sicuramente restare stupiti e se anche gli oggetti non incontreranno i vostri gusti certamente Ana non mancherà di regalarvi 5 minuti di gentilezza ed attenzione, “L” quanto basta, ne abbiamo tutti tanto bisogno…

Marco Orangi